Mbappé-Hammer? Entscheidung fällt "in den kommenden Tagen"

IMAGO/Mika Volkmann

Kylian Mbappé will seine Entscheidung zeitnah bekanntgeben

Im Transferpoker um Kylian Mbappé zeichnet sich nach einer monatelangen Hängepartie endlich eine Entscheidung ab. Schon in Kürze will der Superstar verkünden, wo er ab der Saison 2023/24 spielen wird. Ob die Öffentlichkeit direkt davon Wind bekommt, hängt von seiner Wahl ab.

Schon in wenigen Tagen wird Kylian Mbappé verkünden, wo er seine Karriere ab der Saison 2024/25 fortsetzen wird. Das berichtet die spanische Sportzeitung "AS" am Dienstag.

Das Blatt will von "verlässlichen Quellen im PSG-Umfeld" erfahren haben, dass der Superstar den Parisern zugesichert hat, seine Wahl "in den kommenden Tagen" mitzuteilen. Schon in "einer oder zwei Wochen" wird der französische Spitzenklub demnach Bescheid wissen, ob der 25-Jährige auch in Zukunft im Prinzenpark-Stadion aufläuft.

Mbappé hat noch kein konkretes PSG-Angebot vorliegen

Durchaus spannend: Laut "AS"-Informationen liegt Mbappé aktuell zwar ein konkretes Angebot von Real Madrid vor, aber keins von Paris Saint-Germain. Erst wenn sich der Superstar zu PSG bekannt hat, will ihm der Klub angeblich konkrete Zahlen präsentieren.

Hintergrund ist, dass Mbappé in seinem aktuellen Vertrag die Option auf eine einjährige Verlängerung hat. Zieht er diese, würde er weiterhin das Gehalt kassieren, das er im Moment bekommt: 70 Millionen Euro brutto. Die Real-Offerte liegt übereinstimmenden Medienberichten zufolge "nur" bei einem Jahresgehalt von 30 Millionen Euro brutto.

Sollte sich Mbappé für eine Vertragsverlängerung in Paris entscheiden, rechnet die "AS" damit, dass der französische Spitzenklub diese in großem Stil verkünden wird. Entscheidet er sich aber für Real, so wollen die Königlichen mit der Bekanntgabe dem Bericht zufolge noch abwarten, um Mbappé vor dem öffentlichen Gegenwind in Paris in Schutz zu nehmen.

Real Madrid setzt auf "Jetzt oder nie"

Der Standpunkt der Königlichen in der Transferfrage ist derweil unverändert. Ja, sie würden Mbappé gerne holen, aber nicht um jeden Preis. "Es gibt Möglichkeiten, die bekommt man nur ein Mal im Leben", ist eine Aussage, die laut "AS" in der Real-Chefetage in diesem Zusammenhang gefallen ist. Heißt: Entweder kommt Mbappé in diesem Sommer oder gar nicht mehr.

LaLiga-Boss Javier Tebas ist mittlerweile davon überzeugt, dass der Wechsel über die Bühne gehen wird. Er sagte am Montag: "Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Mbappé bei Real Madrid ankommen wird. Sie liegt bei über 50 Prozent. Das ist meine Meinung."