Enthüllt: Liverpool köderte Klopp mit Last-Minute-Angebot

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool im Sommer 2024 nach neun Jahren

Beim FC Liverpool wird Jürgen Klopp im Sommer 2024 eine Lücke hinterlassen, die wohl nicht zu schließen ist. Das ist auch den Klubchefs bewusst, die ihr Glück beim deutschen Erfolgstrainer noch einmal mit einer Last-Minute-Offerte versuchten - ohne Erfolg.

Wie die Zeitung "Liverpool Echo" berichtet, haben die LFC-Bosse nichts unversucht gelassen, um Klopp seinen Rücktrittsgedanken doch noch auszutreiben.

Nachdem Klopp dem Klub seine Entscheidung mitteilte, hat Mike Gordon, Chef der Fenway Sports Group, demnach noch einmal das Gespräch mit dem Trainer gesucht und ihn angerufen. Dabei soll er ihm in einer launigen Unterhaltung eine Mega-Offerte unter dem Motto "Geld spielt keine Rolle" unterbreitet haben.

Klopp lässt sich nicht überreden

Diesen Vorschlag hat Klopp, dem ein gutes Verhältnis zu den Klub-Besitzern nachgesagt wird, dem Bericht zufolge jedoch ohne zu Zögern abgelehnt. Der Trainer habe klar gemacht, dass seine Entscheidung stehe und er sie auch nicht mehr ändern werde.

Bereits im November 2023 teilte Klopp dem FC Liverpool mit, dass er seinen Platz zum Ende der Saison 2023/24 räumen wird. Am vergangenen Freitag informierten Trainer und Verein schließlich auch die Öffentlichkeit über den Schritt.

Klopp kündigt einjährige Auszeit an

Klopps Rücktritt löste eine weltweites Medien-Echo aus. Seine Entscheidung wurde zwar bedauert, gleichzeitig aber auch anerkannt und respektiert. Lobend hervorgehoben wurde vor allem die Art und Weise sowie Klopps Erklärung. Als Hauptgrund für seinen Rückzug gab er an, dass ihm nach so vielen Jahren schlicht die Energie ausgehe, um einen so emotionalen und ambitionierten Verein weiter zu führen.

Direkt nach der Verkündung wurde bereits spekuliert, wo es den ehemaligen BVB-Cheftrainer als nächstes hinziehen könnte. Zahlreiche Spitzenvereine wie auch Nationalmannschaften wurden in diesem Zuge genannt. Klopp beteuerte jedoch, in der Saison 2024/25 eine Auszeit einlegen zu wollen.