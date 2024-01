Dreesen schließt weiteren Bayern-Neuzugang nicht aus

IMAGO/Ulrich Wagner

Jan-Christian Dreesen schließt einen weiteren Wintertransfer des FC Bayern nicht aus

Mit Eric Dier und Sacha Boey hat der FC Bayern im Winter bereits zwei neue Spieler unter Vertrag genommen. Da das Verletzungspech den Münchnern 2023/24 allerdings weiterhin treu an den Hacken klebt, ist die Personaldecke beim deutschen Rekordmeister aktuell dennoch nicht gerade üppig. Ein Nottransfer ist daher nicht völlig ausgeschlossen.

Bouna Sarr, Tarek Buchmann, Dan Peretz, Noussair Mazraoui, Min-Jae Kim, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Konrad Laimer, Kingsley Coman: Die Liste der Spieler, die dem FC Bayern derzeit aufgrund von Verletzungen oder Abstellungen zur Nationalelf fehlen, ist lang - und prominent.

Reagiert haben die Münchner bereits auf die schmale Besetzung der Defensive. Da sich beim 3:2 gegen den FC Augsburg zuletzt auch Kingsley Coman schwerer verletzte, drückt mittlerweile auch offensiv ein wenig der Schuh. CEO Jan-Christian Dreesen hat nun angekündigt, dass man die eigentlich beendeten Planungen noch einmal auf den Prüfstand stellen wird.

"Sicherlich hätte ich vor zwei, drei Tagen gesagt: Das Transferfenster ist abgeschlossen. Wir schauen es uns nun an", erklärte Dreesen der "tz" zufolge bei einem Besuch des Fanclubs "Red Stars Attenhausen" im Allgäu. Der lange Ausfall von Coman sei schmerzhaft und langwierig: "Wir sind gut besetzt, haben qualitativ eine Top-Top-Mannschaft, können uns nur keine weiteren Verletzten mehr leisten", so Dreesen weiter.

Schwierige Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Galatasaray

Das berühmte Festgeldkonto des FC Bayern gibt auf jeden Fall noch weitere Transfers her. "Da ist noch was drauf!", wird Dreesen zitiert.

30 Millionen Euro investierten die Bayern unlängst in die Dienste von Boey. Ein Deal, den Dreesen sehr positiv beurteilt. "Der Spieler passt genau zu dem Vorgehen, für das Christoph Freund steht: Nämlich junge Spieler mit Potenzial zu finden, die zwar auch Geld kosten, aber womöglich noch besser werden können bei uns", so Dreesen.

Allerdings gibt der 56-Jährige zu, dass der Weg zu einem Deal ein holpriger war. Galatasaray hat die ursprüngliche Vereinbarung demnach auf der Zielgeraden noch einmal abgeändert und einige Millionen aufgeschlagen, so dass die Bayern nach dem Spiel in Augsburg noch einmal "Nacharbeit" leisten mussten. Erst in der Nacht auf Sonntag habe man letztlich Einigkeit erzielt.