Bayern-Boss reagiert auf Sané-Andeutung

IMAGO/Mladen Lackovic

Leroy Sané soll über 2025 hinaus beim FC Bayern bleiben

Der Vertrag von Leroy Sané vom FC Bayern läuft Mitte 2025 aus. Und wie es das Fußball-Geschäft so will, steht damit spätestens in diesem Sommer die Entscheidung zwischen Verlängerung oder Verkauf an. Im Fall von Sané gibt es aber wohl eine klare Tendenz, wie der Offensivmann zuletzt selbst und nun auch Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen durchblicken ließ.

Leroy Sané hat es in der ersten Saisonhälfte zur Weltklasse geschafft. Das ist keine willkürliche Bilanz der starken Leistungen der Hinrunde, sondern die Auszeichnung des renommierten Fachmagazins "kicker", das den Offensivspieler des FC Bayern zuletzt in die gleichnamige Klasse in seiner Winter-Rangliste einordnete.

"In dieser Saison hat er nochmal mindestens eine Schippe draufgelegt [...] und war schwungvollster Antreiber der Bayern-Offensive", hieß es im "kicker". Kein Wunder also, dass die Münchner darum bemüht sind, den im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag mit Sané schnellstmöglich vorzeitig zu verlängern.

Nachdem der 28-Jährige am Rande eines Fanclub-Besuchs am Wochenende in Höslwang selbst betonte, in den Verhandlungen um eine Ausdehnung des Arbeitspapiers "auf einem sehr, sehr guten Weg" zu sein und zudem auf Nachfrage sogar davon sprach, seine Karriere irgendwann in München beenden zu wollen, deutete nun auch Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen an, dass die Verlängerung kurz bevor steht.

"Ich bin vom Grunde her immer ein Optimist, so also auch hier", sagte Dreesen dem "Münchner Merkur/tz" (Mittwochausgabe) mit Blick auf den Poker um Sanés Zukunft beim deutschen Rekordmeister.

Beim FC Bayern herrscht Hoffnung, "dass es mit Sané weitergeht"

Mit seinen Andeutungen zum Verhandlungsstand "hat er ja schon alles gesagt", verwies Dreesen auf Sanés Andeutungen beim Fanclub-Meeting und lachte. "Leroy ist ein wichtiger Teil der Mannschaft und fühlt sich wohl in München. Und wir fühlen uns wohl mit ihm", ergänzte der Bayern-Boss.

Sané kommt in dieser Spielzeit bislang auf neun Tore und elf Vorlagen bei 28 Einsätzen. Er bildet mit Sturm-Kollege Harry Kane das derzeit gefährlichste Offensiv-Duo in Europa.

"Er hat viele hervorragende Spiele in der Saison gemacht", freute sich Dreesen: "Wir hoffen, dass es so weitergeht – und dass es mit ihm weitergeht."