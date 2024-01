Manuel Neuers Schwiegervater droht Handball-Ärger

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Manuel Neuer vom FC Bayern (r.) und sein Schwiegervater Carsten Bissel

Seit November ist Manuel Neuer vom FC Bayern mit der Zweitliga-Handballerin Anika Bissel verheiratet. Dem Vater der 23-Jährigen droht nun Ärger. Hintergrund ist ein Zoff zwischen den beiden HBL-Klubs HC Erlangen und TSV Hannover-Burgdorf um Transfermodalitäten bei Rückraumspieler Veit Mävers.

Im Sommer 2023 wechselte Veit Mävers von seinem Jugendklub aus Hannover nach Erlangen, wo Carsten Bissel als Chef des Aufsichtsrats tätig ist. Eine Ablöse mussten die Franken nicht zahlen, der Vertrag des Aufbauspielers bei den Recken war ausgelaufen.

Allerdings forderten die Hannoveraner eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von knapp 11.000 Euro, schließlich wurde Mävers seit 2014 bei der TSV ausgebildet.

Seit einem Jahr gibt es in der HBL eine Ausbildungskostenentschädigungs-Richtlinie, die es den abgebenden Klubs erlaubt, eine Aufwandsentschädigung für Spieler zwischen 13 und 23 Jahren zu verlangen.

HBL: HC Erlangen zahlt Ausbildungsentschädigung nicht

Doch von den geforderten 11.000 Euro für Mävers hat Hannover "Sport Bild" zufolge bislang nichts gesehen.

"Wir haben ein Rechtsgutachten eingeholt, das zu dem Ergebnis kommt, dass die Richtlinie rechtsunwirksam ist", ließ der HC Erlangen auf Nachfrage des Blattes mitteilen.

Dass Erlangen die Entschädigung nicht zahlen will, sorgt bei HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann für Kopfschütteln.

"Wir als HBL werden uns nicht gegen das vom HC Erlangen in Auftrag gegebene Rechtsgutachten stellen", stellte er klar, ergänzte jedoch: "Wir hätten jedoch Kritik an der Einführung der Ausbildungskostenentschädigungs-Richtlinie während des Erstellungsprozesses erwartet, spätestens aber bevor sie einstimmig von allen Klubs der HBL beschlossen wird, so wie es im Juli 2022 auf der Mitgliederversammlung geschehen ist."

Dass die eingeführte Richtlinie streitbar ist, war den Verantwortlichen bewusst. Bei der Umsetzung habe man auf Solidarität gesetzt.

Auf rechtliche Schritte wird die TSV Hannover-Burgdorf dem Bericht zufolge verzichten. Seit Januar steht Mävers nicht mehr im Erlangen-Kader. Offiziell hat man den Vertrag "aus sportlichen Gründen" aufgelöst.