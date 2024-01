Hamann reagiert auf heftige Bayern-Attacke

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dietmar Hamann rudert nach seiner Kritik am FC Bayern zurück

Mit seiner scharfen Kritik an Thomas Tuchel hat Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann den FC Bayern verärgert. Der deutsche Rekordmeister sah sich gar dazu veranlasst, eine Gegendarstellung zu veröffentlichen. Nun hat der TV-Experte auf die Aussagen der Münchner Klubbosse reagiert.

"Wir haben im Rahmen von Sky90 intensiv über den Bundesliga-Spieltag und auch über den FC Bayern und dessen bisherige Leistungen diskutiert. Vor der Sendung habe ich in der Maske die Aussage von Thomas Tuchel vom Fan-Fest gehört. Im Zusammenhang mit der Meldung vom Rücktritt von Xavi beim FC Barcelona und der derzeitigen Situation beim FC Bayern, fand ich die Aussage unpassend", begründete Hamann gegenüber "Sky" seine Statements.

Tuchels Ausführungen hatte der 50-Jährige am Sonntagabend als "Frechheit" bezeichnet. Der aktuelle Trainer des Bundesliga-Zweiten sei außerdem "das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann".

Jetzt ruderte Hamann zurück: "Später in der emotionalen Diskussion habe ich dann darauf Bezug genommen und die Aussage von Thomas Tuchel nicht richtig wiedergegeben bzw. falsch interpretiert. Er hat nicht gesagt, dass er gerne mal in Barcelona oder in Spanien trainieren wolle. Dafür möchte ich mich bei Thomas Tuchel und den Bayern entschuldigen."

FC Bayern geht gegen Hamann und Co. vor

Am Montag hatte der FC Bayern durch seine Führungskräfte Jan-Christian Dreesen und Christoph Freund verlautbaren lassen, diese "unsachlichen, gegen unseren Trainer gerichteten Aussagen, die immer aus derselben Ecke kommen, nicht mehr akzeptieren" zu wollen.

"Unser Cheftrainer Thomas Tuchel wurde am Sonntag im Rahmen eines Fanclubbesuches von den Anhängern über seine Trainerkarriere und seine bisherigen Erfahrungen im Ausland bei Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea befragt und gab darüber im Gespräch natürlich Auskunft. Ebenso beantwortete er allgemeine Fragen der Fans zu Spanien als Fußballland", hieß es in der Mitteilung: "Er sprach niemals über Xavi Hernández und dessen Nachfolge, wie danach fälschlich behauptet wurde."