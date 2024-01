Grund für rätselhaften Kobel-Ausfall beim BVB enthüllt

IMAGO

Gregor Kobel fehlte zuletzt schon beim BVB-Heimspiel gegen den VfL Bochum

Borussia Dortmund wohl womöglich länger als zunächst befürchtet auf Schlussmann und Leistungsträger Gregor Kobel verzichten. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Rund um das kleine Revierderby gegen den VfL Bochum am vergangenen Sonntag (3:1) hatten die BVB-Verantwortlichen um Cheftrainer Edin Terzic lediglich verlautbaren lassen, dass die Dortmunder Nummer eins aufgrund einer Erkrankung fehle.

Wie die "Bild" am Dienstag vermeldete, halte sich diese Erkrankung hartnäckig und könnte den 26-Jährigen auch das Auswärtsspiel am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim kosten.

Laut dem Zeitungsbericht leide der Schweizer an einer hartnäckigen Ohren-Entzündung, die Fußballspielen derzeit unmöglich mache.

Weiter heißt es, dass Kobel unter einem stechendem Schmerz in dem betroffenen Ohr, einer Geräusch-Empfindlichkeit und Schwindelgefühl leide.

Nach derzeitigem Stand gilt es am wahrscheinlichsten, dass am Freitagabend beim Bundesliga-Duell in Heidenheim erneut Ersatzkeeper Alexander Meyer zwischen den Pfosten der Schwarz-Gelben stehen wird. Der 32-Jährige hatte Kobel bereits beim 3:1-Heimsieg gegen Bochum vertreten, steht in der laufenden Saison aber erst bei zwei Pflichtspieleinsätzen für den Vizemeister.

Bensebaini zurück beim BVB

Der Dortmunder Stammtorhüter Kobel ist dabei bei weitem nicht der einzige, der zuletzt mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen hatte. Zuletzt fehlten auch Stammspieler Julian Brandt und BVB-Urgestein Marco Reus angeschlagen beziehungsweise bettlägerig. Sie mussten wegen einer Grippe passen und standen am Dienstag ebenfalls nicht wieder auf dem Trainingsplatz.

Immerhin kehrte Ramy Bensebaini am Dienstag auf das Trainingsgelände nach Dortmund-Brackel zurück, nachdem er mit seiner algerischen Nationalmannschaft beim Afrika Cup vorzeitig ausgeschieden war.