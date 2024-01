Bericht: "Getuschel" über Geraerts-Rücktritt bei Schalke

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Verlässt Karel Geraerts den FC Schalke 04 vorzeitig?

Der FC Schalke 04 bangt um seine Zukunft. Denn in der 2. Fußball-Bundesliga stehen die Königsblauen kurz vor dem Abgrund, der schnurstracks in die 3. Liga führen würde. Und nun werden auch noch Gerüchte über einen möglichen Rücktritt von Trainer Karel Geraerts laut.

Das 1:4 beim 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Wochenende markierte einen weiteren Tiefpunkt in der derzeit ohnehin nur mit wenigen Highlights gefüllten Saison des FC Schalke 04. 41 Gegentore haben sich die Königsblauen schon eingefangen, mehr als jeder andere Verein in der 2. Bundesliga.

Der eigentlich als Aufstiegskandidat ins Rennen gegangene Revierklub muss weiter hoffen, nicht unmittelbar von der ersten Liga in die Drittklassigkeit (oder im Fall von Lizenzproblemen sogar noch tiefer) durchgereicht zu werden. Da kommt es den Schalkern ganz und gar nicht gelegen, dass im Umfeld Gerüchte um einen möglichen Rücktritt von Trainer Karel Geraerts laut werden.

Wie die "Sport Bild" berichtet, wird in Vereinskreisen über ein solches Szenario "getuschelt", weil der belgische Coach, der die Knappen Anfang Oktober vom entlassenen Thomas Reis übernahm, als extrem ehrgeizig gilt und daher möglicherweise von sich aus die Flucht antreten könnte.

Gleichzeitig heißt es im Sport-Magazin weiter, dass Geraerts von Klub-Seite aus die volle Rückendeckung und das Vertrauen der Bosse besitzt. Demnach wird der Belgier für seine Kommunikation in alle Richtungen, seine harte Arbeit und seine offene Worte, wenn es um Fehler geht, geschätzt.

FC Schalke 04: Völliger Neuaufbau im Abstiegsfall?

Sollte Geraerts also nicht von sich aus hinschmeißen, soll es eigentlich bis Saisonende keinen weiteren Trainerwechsel mehr geben, so "Sport Bild" weiter, mit einer Einschränkung: Sollte wenige Spieltage vor Schluss allergrößte Not herrschen, könnte am Ende doch ein "Feuerwehrmann" kommen.

Muss Schalke letztendlich den bitteren Gang in die Drittklassigkeit antreten, müsste das Personal komplett neu aufgebaut werden. Kein Spieler hat einen Vertrag für die 3. Liga, wie das Blatt erfahren hat. Auch Sportchef Marc Wilmots wurde ausschließlich für höhere Aufgaben verpflichtet.

Bei Trainer Karel Geraerts, so er denn in diesem Fall überhaupt noch im Amt wäre, ist demnach recht wahrscheinlich ebenfalls kein Passus im Kontrakt für die 3. Liga hinterlegt.