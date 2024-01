Enthüllt: So gut steht der HSV finanziell da

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Beim Hamburger SV sieht es finanziell gut aus

Während der Hamburger SV in sportliche Belangen derzeit noch einige Fragezeichen mit sich herum schleppt und weiter offen ist, ob der Aufstieg denn in diesem Jahr endlich gelingt, können sich die HSV-Verantwortlichen in finanzieller Hinsicht mehr als nur auf die Schulter klopfen, wie ein Bericht nun enthüllt hat. Demnach wäre auch ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga kein Problem, denn beim Kader müssten wohl keine Abstriche gemacht werden.

Beim Hamburger SV dürfte man dieser Tage neidisch zum Stadtnachbarn FC St. Pauli schauen. Mit 39 Punkten stehen die Rivalen aus dem Kiez klar an der Spitze der 2. Fußball-Bundesliga. Doch dahinter ist es eng: 35 Zähler haben Greuther Fürth und Holstein Kiel auf Rang zwei und drei, dahinter lauert schon der HSV mit 34 Punkten. Klappt der Aufstieg im sechsten Jahr? Offen.

Klar ist hingegen, dass die Rothosen auch bei einem siebten Versuch in der 2. Bundesliga weiter mit einem hohen Etat planen können. Rund 24 Millionen Euro kostet die Mannschaft aktuell, auch 2024/25 würde dieser Betrag im Unterhaus "mindestens" (!) erhalten bleiben, so "Sport Bild".

Der Grund: Nie stand der HSV in den letzten zehn Jahren wirtschaftlich besser da, machten in der letzten Saison ein Plus von fast acht Millionen Euro, nachdem es bis 2021 nur rote Zahlen geregnet hatte.

Laut "Sport Bild" hat die gute finanzielle Lage gleich mehrere Gründe:

Viele Zuschauer, bessere Auslastung als zu Erstligazeiten: Zu 97 Prozent war das Volksparkstadion in dieser Saison im Schnitt gefüllt. Ein Topwert. Das soll Zusatzeinnahmen von bis rund drei Millionen Euro einbringen.

Die Logen sind ausgebucht: 20 Prozent Zuwachs soll es im lukrativen VIP-Bereich gegeben haben.

Über eine Million Euro (mehr) kam durch Vermietungen des Stadions an Shaktar Donetsk sowie für Konzerte herein.

Steigerung beim Merchandising: Die Erlöse stiegen zuletzt von rund elf auf fast 16 Millionen Euro. Schon zu diesem Zeitpunkt wurden 60.000 Trikots verkauft, in der Vorsaison waren es am Ende 70.000.

Außerdem soll die Renovierung des Stadions fünf Millionen Euro weniger gekostet haben als erwartet.

Nicht zuletzt haben auch rund 20 Millionen Euro an Transfergewinnen (seit 2019) für einen finanziellen Schub und die Abkehr von den Roten Zahlen gesorgt.

Sollte der HSV den Aufstieg am Ende schaffen, steigert sich der Mannschafts-Etat laut "Sport Bild"-Informationen sogar von den aktuellen 24 Millionen Euro auf mehr als 40 Millionen Euro.

In einer sport.de-Umfrage glauben 44 Prozent der Teilnehmenden an eine Bundesliga-Rückkehr der Hamburger am Ende der Saison, 56 Prozent trauen den Rothosen diesen Schritt auch in diesem Sommer nicht zu.