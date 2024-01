Bericht: ManCity kontaktiert Bayern-Star

IMAGO/Pius Koller

Alphonso Davies (l.) spielt seit 2019 für den FC Bayern

Rund um die Zukunft von Alphonso Davies bahnt sich ein regelrechtes Tauziehen an. Der FC Bayern prüft eine Vertragsverlängerung. Real Madrid gilt seit vielen Wochen als großer Interessent. Nun soll Manchester City ebenfalls um den Linksverteidiger buhlen.

Wie die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" berichtet, hat Manchester City bereits Davies und dessen Berater kontaktiert. Cheftrainer Pep Guardiola soll den 23-Jährigen als perfekte Lösung für sein System ausgemacht haben. Wie groß die Chancen auf eine Verpflichtung von Davies sind, geht aus der Meldung aber nicht hervor.

Hinter der sportlichen Zukunft des Kanadiers steht aktuell ein dickes Fragezeichen. Davies' Vertrag an der Säbener Straße endet 2025. Gespräche über eine Ausweitung des Arbeitspapiers gestalten sich Medienberichten zufolge als schwierig.

Real Madrid wird seit Wochen großes Interesse an Davies nachgesagt. Der FC Chelsea wurde zuletzt ebenfalls in die Verlosung gebracht.

FC Bayern: Alphonso Davies hält sich bedeckt

Der Linksfuß hält sich selbst noch bedeckt. "Ich fühle mich hier sehr wohl, spiele in einer unglaublichen Mannschaft, bei einem der absoluten Top-Vereine Europas", erklärte Davies unlängst gegenüber dem "kicker".

Der kanadische WM-Fahrer war im Januar 2019 vom MLS-Klub Vancouver Whitecaps zum FC Bayern gewechselt. Davies legte in München anschließend eine steile Entwicklung hin, in der Triple-Saison 2019/20 gelang ihm der große Durchbruch.

"2020 hatte mich noch niemand so wirklich auf dem Zettel, ich war ein relativ unbeschriebenes Blatt und habe abgeliefert", meinte Davies gegenüber dem Fachmagazin.

Nach dem Triple-Gewinn 2020 sei "die Erwartungshaltung an mich natürlich größer. Ich denke, dass ich dieser im Großen und Ganzen auch gerecht geworden bin, aber natürlich nicht immer, nicht in jedem Spiel", so der Linksverteidiger.

Davies hat in der laufenden Saison mit Leistungsschwankungen zu kämpfen.