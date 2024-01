Eintracht Frankfurt für nächsten Millionen-Deal gerüstet?

IMAGO/HMB Media

Hugo Larsson (r.) soll Eintracht Frankfurt im Verkaufsfall viel Geld einbringen

Der Last-Minute-Wechsel von Randal Kolo Muani im vergangenen Sommer wird Eintracht Frankfurt bis zu 95 Millionen Euro einbringen. Nun rüstet sich der Fußball-Bundesligist aus Hessen offenbar für den nächsten Mega-Transfer. Erste Interessenten soll es bereits geben.

Auch wenn die einjährige Zusammenarbeit mit Randal Kolo Muani im Streit endete: Für Eintracht Frankfurt hat sich der Verkauf richtig bezahlt gemacht. Der Stürmer, der im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Nantes gekommen war und mit 26 Toren sowie 17 Vorlagen in 50 Pflichtspielen sofort zum absoluten Leistungsträger avancierte, zog für bis zu 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain weiter.

Die hohe Ablöse für den französischen Vizeweltmeister, die sich in einen Sockelbetrag von 90 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen unterteilen soll, war auch deshalb möglich, weil die die Hessen Kolo Muani mit einem Fünfjahresvertrag ohne Ausstiegsklausel ausgestattet hatten.

Ein echter Clou von Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche, der schon im kommenden Sommer wieder Anwendung finden könnte.

Eintracht Frankfurt kann Millionen-Ablöse frei verhandeln

Nach Informationen der "Sport Bild" spekulieren die Hessen nämlich darauf, Hugo Larsson im Verkaufsfall für eine ähnlich hohe Summe abgeben zu können. Demnach sieht die SGE beim schwedischen Top-Talent ein Ablösepotenzial von bis zu 80 Millionen Euro.

Larsson wechselte im vergangenen Sommer für neun Millionen Euro vom schwedischen Erstligisten Malmö FF an den Main. Der 19-Jährige war eigentlich als Perspektivspieler vorgesehen, stieg aber auf Anhieb zur Stammkraft auf. Nach 26 Pflichtspieleinsätzen, in denen ihm zwei Bundesliga-Tore gelangen, ist der zentrale Mittelfeldspieler nicht mehr aus der ersten Elf der Eintracht wegzudenken. Sein Marktwert wird mittlerweile auf 28 Millionen Euro geschätzt.

Wie Kolo Muani im Vorjahr unterschrieb auch Larsson einen Fünfjahresvertrag ohne Ausstiegsklausel bei den Adlerträgern. Die Ablösesumme ist also frei verhandelbar - und die Hessen, die grundsätzlich weiter fest mit dem schwedischen Jungnationalspieler planen, sitzen im Fall der Fälle am längeren Hebel.

Dem Bericht zufolge gibt es auch schon erste Interessenten. So sollen die englischen Spitzenklubs FC Arsenal und FC Liverpool die Fühler ausgestreckt haben.