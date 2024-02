BVB-Flirt hat offenbar spezielle Ausstiegsklausel

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Maximilian Beier (M.) hat unter anderem das Interesse des BVB auf sich gezogen

Maximilian Beier von Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat offenbar eine sich reduzierende Ausstiegsklausel in seinem kürzlich verlängerten Vertrag. Doch ob die Interessenten, darunter der BVB und zahlreiche Vereine aus England, überhaupt die Geduld haben, auf die Reduzierung zu warten, ist eher fraglich.

Hoffenheim-Mittelstürmer Maximilian Beier ist nicht nur einer der Shootingstars der aktuellen Bundesliga-Saison, sondern steht auch kurz vor dem Sprung in die deutsche A-Nationalmannschaft. Kein Wunder also, dass zahlreiche Top-Klubs bereits die Fühler nach dem TSG-Angreifer ausgestreckt haben, darunter Vertreter aus der Premier League, aber offenbar auch Borussia Dortmund. Was den BVB und die Engländer vereint: Sie könnten Beier via Ausstiegsklausel verpflichten.

Nachdem "Sky" schon im Dezember berichtete, dass Beier für rund 30 Millionen Euro via Kontrakt-Option zu haben wäre, legt die "Sport Bild" nun mit detaillierten Informationen nach. Demnach wurde dem 21-Jährigen bei seiner Verlängerung im Oktober eine Ausstiegsklausel in Höhe von 32,5 Millionen Euro in den Vertrag geschrieben.

Doch damit nicht genug: Die besagte Klausel soll sich laut dem Bericht pro Saison um 2,5 Millionen Euro reduzieren. Heißt: Beier wäre schon nach diesem Sommer für "nur noch" 30 Millionen Euro zu haben. Im kommenden Jahr dann für 27,5 Millionen Euro.

Dass Beier allerdings noch so lange in Hoffenheim bleibt, scheint derzeit ausgeschlossen. Zu groß ist der Kreis der Interessenten für den Angreifer, dessen Vertrag bei der TSG noch bis 2027 datiert ist und der in dieser Saison bereits sieben Tore und fünf Vorlagen beitrug.

Hoffenheim und Beier: Veto gegen Winterwechsel

Mit dem FC Brentford soll laut "Sport Bild" sogar schon in diesem Winter ein Klub aus England einen Wechsel angefragt haben. Beier und Hoffenheim winkten jedoch ab. Neben Brentford gelten der FC Liverpool, der FC Burnley und der FC Everton als interessiert.

Konkurrenz im Poker um die Dienste des Youngsters könnten die Engländer offenbar von Borussia Dortmund bekommen. Transfer-Experte Ekrem Konur vermeldete erst kürzlich auf X (ehemals Twitter), dass der BVB sowie weitere namentlich nicht genannte Klubs aus Premier League und La Liga die Entwicklung des ehemaligen Hannoveraners genau beobachten.