Gladbach-Star vor Vertragsverlängerung

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Rocco Reitz soll seinen Vertrag bei Gladbach verlängern

Erst im September hat Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach den Vertrag von Eigengewächs Rocco Reitz vorzeitig bis Ende Juni 2026 verlängert. Nun winkt dem Youngster offenbar die nächste Ausdehnung seines Arbeitspapiers - inklusive Gehaltserhöhung.

Laut "Sport Bild" plant Gladbach eine weitere Vertragsverlängerung bei Reitz. Der neue Kontrakt soll bis 2028 Gültigkeit besitzen.

Auch das Salär des zentralen Mittelfeldmanns soll auf das eines Stammspielers auf rund zwei Millionen Euro angehoben werden.

Rocco Reitz ist bei Gladbach gesetzt

Der gebürtige Duisburger wechselte 2009 in die Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach und feierte 2020 sein Debüt in der Bundesliga.

In der aktuellen Saison ist Reitz bei Gladbach gesetzt, 15 Mal durfte er in der Bundesliga von Beginn an ran. Dabei erzielte der U21-Nationalspieler bereits vier Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor.

"Wir können stolz sein, dass wir so einen Jungen bei uns haben", schwärmte Borussia-Sportchef Roland Virkus im November nach dem 2:2-Unentschieden gegen Werder Bremen, bei dem Reitz beide Treffer erzielt hatte. Der 57-Jährige ergänzte: "Er hat viele Dinge, die wir brauchten in unserem Kader. Er ist sehr giftig, sehr bissig, unheimlich fleißig und trotzdem ein sehr guter Fußballer."

Rocco Reitz lebt bei Gladbach seinen Traum

"Bis jetzt ist das Jahr unfassbar", sagte Reitz selbst bei "DAZN" angesprochen auf seine bisherige Saison: "Wenn man über die ganze Zeit zurückdenkt, lebe ich gerade einen Traum, definitiv."

Seit seiner Geburt ist Reitz Mitglied der Borussia, seit seinem siebten Lebensjahr spielt er für den Klub. "Die Liebe zu diesem Verein ist genauso wie die Liebe zum Fußball riesig - größer geht's gar nicht", sagte Reitz, der früher Einlaufkind und mit seinem Vater als Fan Dauergast im Stadion war.