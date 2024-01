BVB landet offenbar neuen Millionen-Coup

IMAGO/Noah Wedel

Der BVB geht offenbar eine neue Partnerschaft ein

Borussia Dortmund hat einem Medienbericht zufolge einen neuen Millionen-Deal eingefädelt. Neuer Partner des BVB ist ein erfolgreiches Unternehmen aus den USA.

Der BVB kooperiert mit dem Getränkehersteller "Prime", wie "Ruhr Nachrichten" melden. Offiziell verkündet wurde die Partnerschaft bislang noch nicht, wenngleich das vergangene Heimspiel der Schwarz-Gelben mehrere Hinweise auf eine Zusammenarbeit gaben.

Nicht nur war eine in gelb gehaltene Flasche des Energygetränks "Prime Hydration" während der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den VfL Bochum (3:1) auf dem Podest zu sehen. Die Marke warb außerdem zuvor während des Spiels im Stadion auf den Werbebanden.

Nach Angaben von "Ruhr Nachrichten" ist dem BVB mit dem Deal ein großer Coup gelungen. Borussia Dortmund kann sich demnach auf eine Millionensumme freuen, die die US-Amerikaner in Zukunft überweisen. Zudem profitiert der Revierklub wohl auch von der Reichweite, die sich seit der Gründung des Unternehmens in den vergangenen zwei Jahren stark vergrößert hat.

FC Bayern ist schon Partner

Hinter "Prime" stecken Logan Paul - Influencer, Schauspieler und Wrestler - und KSI - Rapper, Boxer und Videoproduzent -, denen auf verschiedenen Plattformen zig Millionen Menschen folgen. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen sind die stark koffeinhaltigen Getränke der Marke sehr beliebt.

Mittlerweile wurden in einigen Ländern Verkaufsbeschränkungen für "Prime Energy" eingeführt, in Deutschland werden lediglich so genannte "Hydration Drinks" ohne Koffein vertrieben.

Das Unternehmen hatte kurz nach der Gründung zahlreiche Sponsoring-Deals im Sportgeschäft eingefädelt. Im Juli 2022 ging "Prime" eine Partnerschaft mit dem FC Arsenal ein, ein halbes Jahr später wurde eine Kooperation mit der Box-Vereinigung UFC begonnen. Im vergangenen Jahr kamen Verträge mit dem FC Barcelona und dem FC Bayern hinzu.

Zu den Testimonials des Getränkeherstellers zählen mittlerweile zahlreiche Top-Sportler aus der ganzen Welt, wie Erling Haaland oder Patrick Mahomes.