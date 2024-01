Bericht: Werder nimmt ManUnited-Talent ins Visier

IMAGO/Gonzales Photo/Jan-Erik Eriksen

Isak Hansen-Aaröen steht derzeit bei Manchester United unter Vertrag

Einen Tag vor Schließung des Transferfensters könnte es bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen noch einmal heiß werden. Der Klub soll scharf auf ein Top-Talent von Manchester United sein.

Nachdem jüngst schon Skelly Alvero vom französischen Klub Olympique Lyon als Ziel für ein Leihgeschäft ausgemacht wurde, soll auch die norwegische Nachwuchshoffnung Isak Hansen-Aaröen ins Visier der Bremer geraten sein.

Der 19-Jährige spielt derzeit für die U23-Auswahl von Manchester United und ist ebenfalls Mittelfeldspieler. Er wechselte bereits im Sommer 2020 im Alter von 15 Jahren aus seiner norwegischen Heimat auf die Insel, wird seitdem in der Jugendakademie des englischen Rekordmeisters ausgebildet.

Isak Hansen-Aaröen wartet noch auf seine Profi-Debüt, hat sich in der U23-Mannschaft der Red Devils aber bereits seine Sporen verdient. In der laufenden Saison in der sogenannten Premier League 2 bringt es der offensive Mittelfeldspieler auf acht Startelf-Einsätze, in denen er zwei Treffer erzielte.

ManUnited-Juwel gilt als "nächster Martin Ödegaard"

Der Weg in den Premier-League-Kader von Teammanager Erik ten Hag soll nach derzeitigem Kenntnisstand allerdings weiterhin versperrt sein, weshalb Hansen-Aaröen mittlerweile mit einem Abschied aus Manchester liebäugelt.

Werder Bremen soll in diesem Fall zumindest als Leihstation eine ernsthafte Option für den Teenager sein, der im letzten Jahr auf sechs Einsätze für die norwegische U21-Nationalmannschaft kommt und in seiner Heimat schon als nächster Martin Ödegaard gehandelt wird, der einst als Teenager bei Real Madrid für Aufsehen und große Schlagzeilen sorgte.

Allzu viel Zeit, den möglichen Deal mit Manchester United noch klarzumachen, hat Werder Bremen allerdings nicht mehr. Das Transferfenster schließt bekanntermaßen am kommenden Donnerstagabend um 18 Uhr. Bis dahin müssen alle Modalitäten auf den Weg gebracht worden sein.