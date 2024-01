Bericht über "Horrorszenario" beim FC Schalke 04

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Droht dem FC Schalke 04 der Zwangsabstieg?

Beim FC Schalke 04 geht mit der Angst vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga auch die Sorge um den Fortbestand des gesamten Klubs in seiner derzeitigen Form einher.

Informationen des Pay-TV-Senders "Sky" zufolge sei "im Grunde ausgeschlossen", dass der Revierklub die Lizenz für die 3. Liga erhalte. Es drohe ein "Horrorszenario", heißt es in dem Bericht.

"Sport Bild" zufolge gibt es intern zumindest "große Zweifel" an einer Lizenz-Erteilung für die dritthöchste deutsche Spielklasse. Im Fall der Fälle werde es zumindest drastische Veränderungen im Verein geben, heißt es.

Die Rede ist vom Verkauf der Veltins Arena sowie der Marketing- und Cateringrechte, die in den letzten Jahren immer als Schalkes letztes verbliebenes Tafelsilber galten. Mitarbeiter aus allen Abteilungen müssten im Abstiegsfall wohl mit Entlassungen rechnen.

"Worst Case" sei demnach ein Zwangsabstieg des siebenmaligen deutschen Meisters, mindestens in die Regionalliga.

Kein einziger Schalker Profi soll einen für die 3. Liga gültigen Vertrag haben. Auch der neue Sportdirektor Marc Wilmots sowie Trainer Karel Geraerts haben demnach in ihren Arbeitspapieren keinen derartigen Passus.

FC Schalke 04 vor richtungsweisendem Keller-Duell

Richtungsweisend für die Zukunft des S04 könnte bereits der Keller-Kracher gegen Eintracht Braunschweig am Samstag (13:00 Uhr) sein.

Schalke als Tabellen-15. und die Niedersachsen als 16. sind punktgleich. Beide haben zudem ein Torverhältnis von -13. Nur dank der mehr erzielten Treffer liegen die Königsblauen (noch) vor der Eintracht.

In der Mannschaft ist der Existenzkampf längst angekommen, erklärte Mittelfeldspieler Ron Schallenberg am Dienstag in einer Medienrunde. "Wir alle haben den Ernst der Lage erkannt. Wir kennen die Tabelle, wir sind ja nicht blöd", so der 26-Jährige.

Es sei "wichtig", den formstarken Braunschweigern "jetzt einen Dämpfer zu verpassen", sagte Schallenberg. "Wir brauchen die Punkte gegen einen direkten Konkurrenten sehr dringend. Keiner will, dass der FC Schalke 04 absteigt."