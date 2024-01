BVB-Pressekonferenz: Warum geben Sie Reyna ab, Herr Terzic?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Cheftrainer Edin Terzic tritt mit dem BVB in Heidenheim an

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist am Freitagabend bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim auf Wiedergutmachung aus, patzte Schwarz-Gelb im Hinspiel doch überraschend. Vor der BVB-Partie stellt sich Cheftrainer Edin Terzic den Fragen der Journalisten. Da am Donnerstag (18:00 Uhr) die Wechselfrist endet, dürfte nicht nur das Sportliche im Vordergrund stehen.

sport.de begleitet die Pressekonferenz des BVB am Mittwoch (12:30 Uhr) im ausführlichen Live-Blog.

+++ Ist der Reyna-Abschied fix? +++

Seit Wochen schon gilt Giovanni Reyna bei Borussia Dortmund als möglicher Abschiedskandidat. Am Mittwochvormittag kam Berichten zufolge nun Bewegung in einen Transfer zu Nottingham Forest. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano sind sich alle Parteien über einen Wechsel auf Leihbasis zum Premier-League-Klub Nottingham Forest einig. Kann Terzic den Abgang bestätigen?

+++ Welche BVB-Profis kehren zurück? +++

Das Revierderby gegen den VfL Bochum hat der BVB am vergangenen Wochenende mit 3:1 (1:1) gewonnen. Dabei musste Edin Terzic auf gleich mehrere Stammspieler verzichten, erstmals stellte er mit einer Doppelspitze Füllkrug/Moukoko auf. Stehen die beiden Angreifer auch in Heidenheim gemeinsam auf dem Platz? Ist BVB-Kapitän Emre Can wieder fit für einen Einsatz? Und wie steht es um eine Rückkehr von Topscorer Julian Brandt oder Urgestein Marco Reus?

+++ Borussia Dortmund gut in Form +++

Der Vizemeister hat seine vorweihnachtliche Schwächephase ad acta gelegt, mit drei Siegen aus drei Spielen ist der BVB ins neue Jahr gestartet. Auch der Angriff zeigte sich in guter Form, gelangen der Mannschaft von Edin Terzic doch zehn Tore - allesamt erzielt von Offensivspielern.

Am Freitagabend (20:30 Uhr) muss Borussia Dortmund nun beim Tabellenzehnten 1. FC Heidenheim ran. Nach dem Hinspiel am 3. Spieltag, dem ersten Aufeinandertreffen beider Klubs überhaupt, ist der BVB auf Wiedergutmachung aus. Im eigenen Stadion hatte die Terzic-Elf einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gegeben.