Jürgen Klopp vor Rückkehr nach Deutschland?

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool im Sommer

Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool im kommenden Sommer: Diese Nachricht erschütterte in der vergangenen Woche die Fußball-Welt. Klar ist, dass der frühere BVB-Coach nach seinem Abschied von der Anfield Road zunächst mindestens ein Sabbatjahr einlegt - in Deutschland?

Zumindest bauen sich der 56-Jährige und seine langjährige Ehefrau Ulla Sandrock ein neues Domizil im noblen Wiesbadener Stadtteil Sonnenberg. Im Frühjahr 2023 sollen die Bauarbeiten an der neuen Kloppo-Villa gestartet sein. Noch in diesem Jahr erfolgt dem "Wiesbadener Kurier" zufolge die Fertigstellung des Gebäudes.

Schön für die Klopps: Ullas Sohn aus einer früheren Ehe lebt zwischen Mainz und Wiesbaden. Er machte Jürgen und seine Frau vor zwei Jahren zu Großeltern.

Sollten sich die beiden also tatsächlich nach dem Abschied aus Liverpool (vorerst) in der Landeshauptstadt von Hessen niedersetzen, wären sie ganz nah dran an der Familie.

Allerdings hat Klopp die Qual der Wahl, was seinen zukünftigen Wohnort angeht. Neben dem neuen Haus in Wiesbaden besitzt er auch Eigentum in Mainz, auf Sylt sowie auf Mallorca, wo er im Frühjahr 2022 eine Finca auf einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück erwarb.

Ein Kaufpreis von 3,9 Millionen Euro wurde damals für das Anwesen aufgerufen. Wie viel Klopp, der beim FC Liverpool rund 18 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll, letztlich bezahlte, ist unbekannt.

Jürgen Klopps Trainer-Zukunft ist offen

Genauso offen ist noch, wie es für den Erfolgscoach beruflich weitergeht. Naheliegend wäre ein Engagement als deutscher Bundestrainer.

Aber auch um einen möglichen Wechsel als Nationalcoach in die USA gab es zuletzt Spekulationen. Zudem dürften sich alle internationalen Top-Klubs mit der Personalie beschäftigen.

Klopp hatte verkündet, nach dem Ende seiner dann neunjährigen Ära in Liverpool zunächst "zumindest für ein Jahr" keinen neuen Trainerjob anzutreten.

"Zu 100 Prozent" schloss er zudem aus, jemals bei einem anderen Premier-League-Verein anzuheuern.