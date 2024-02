Berater bereitet Mourinho-Wechsel bereits vor

IMAGO/Nicola Ianuale

Wohin verschlägt es José Mourinho?

Nach seiner Entlassung bei der AS Roma ist Star-Trainer José Mourinho ohne Anstellung. Nun gibt es neue Spekulationen über einen Wechsel von "The Special One" zum FC Barcelona.

Zieht es José Mourinho über zehn Jahre nach seinem Aus bei Real Madrid zum Erzrivalen FC Barcelona? Schon vor dem angekündigten Abschied von Barca-Coach Xavi hatte das Portal "El Nacional" Gerüchte über ein solch spektakuläres Engagement gestreut. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass der Portugiese durchaus mit dem Gedanken spielt, nach Spanien zurückzukehren.

Wie "ABC" berichtet, ist Starberater Jorge Mendes mittlerweile bemüht, seinem Klienten José Mourinho den ab Sommer vakanten Posten beim FC Barcelona zu beschaffen.

Mendes pflege nach wie vor ein ausgezeichnetes Verhältnis zu Barca-Sportdirektor Deco, den er einst während der erfolgreichen Spielerkarriere betreute. Zudem spielte Deco beim FC Porto unter José Mourinho, gemeinsam gewannen sie die Champions League im Jahr 2004.

Immer wieder bringt Mendes Spieler aus seiner Agentur bei den Katalanen unter. Im vergangenen Sommer etwa kamen die beiden Portugiesen Joao Cancelo und Joao Felix auf Leihbasis zu Barca.

Mourinho ging einst beim FC Barcelona in die Lehre

Was nicht zuletzt für Mourinho im Camp Nou spreche: Der 61-Jährige begann beim FC Barcelona einst seine Trainer-Karriere, als er von 1996 bis 2000 unter Bobby Robson und Louis van Gaal als Assistent arbeitete. Erst zehn Jahre später sollte Mourinho bei Real Madrid anheuern, wo er insgesamt drei Jahre aktiv war und 2011 den spanischen Pokal und 2012 die Meisterschaft gewann.

Rund um den FC Barcelona geistern seit der Entscheidung von Xavi, den Klub im Sommer zu verlassen, gleich mehrere Namen, die als Nachfolger gehandelt werden. Auch der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick zählt laut "Bild" und "Mundo Deportivo" zu den Kandidaten.

Jürgen Klopp, der beim FC Liverpool zwar aufhört, aber vorerst ein Jahr Pause einlegen will, sowie Michel (FC Girona), Imanol Alguacil (Real Sociedad), Sergio Conceicao (FC Porto) und Thiago Motta (FC Bologna) sollen angeblich in den Planungen eine Rolle spielen.