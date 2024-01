Bayerns lange Ausfallliste: Jetzt fehlt auch noch Tuchel

IMAGO/Philippe Ruiz

Thomas Tuchel meldete sich am Mittwoch krank

Als hätte der FC Bayern derzeit nicht schon genug Personalsorgen, da fällt am Mittwoch auch noch der Chef selbst beim Training aus. Wie die Münchner mitteilten, hat sich Coach Thomas Tuchel am Mittwoch krank vom Trainingsbetrieb abgemeldet.

Nach Angaben des Rekordmeisters fehlte der 50-Jährige am Mittwoch krankgeschrieben "wegen eines grippalen Infektes". Tuchel setzt damit die Pechsträhne des FC Bayern höchstpersönlich fort, klagt der Tabellenzweite der Bundesliga doch schon seit Wochen über eine ellenlange Ausfallliste.

Auch Kapitän Manuel Neuer ließ die Einheit am Mittwoch aus, offiziell aus Belastungsgründen.

Deneben fehlten auch Dayot Upamecano (Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel), Konrad Laimer (Muskelbündelriss in der linken Wade), Joshua Kimmich (Schulterverletzung), Kingsley Coman (Innenbandriss im linken Knie), Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich), Bouna Sarr (Kreuzbandriss), Daniel Peretz (Innenbandverletzung am rechten Knie) und Tarek Buchmann (Muskelverletzung) sowie die beiden Asien-Cup- beziehungsweise Afrika-Cup-Fahrer Minjae Kim (mit Südkorea) und Noussair Mazraoui (mit Marokko).

Topspiel bei Bayer Leverkusen am 10. Februar

Immerhin: Dayot Upamecano, der sich vor seiner Verletzung vor zwei Wochen in starker Verfassung präsentiert hatte, befindet sich schon wieder im Lauftraining.

Für den FC Bayern beginnt allmählich die heiße Phase der Saison. Der Rückstand in der Bundesliga auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen konnte zuletzt auf zwei Zähler reduziert werden, die Münchner können damit wieder aus eigener Kraft Deutscher Meister werden.

Am 10. Februar geht es dann auch zum absoluten Bundesliga-Topspiel nach Leverkusen, ehe nur vier Tage später das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom ansteht. Zunächst wartet am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr) aber Borussia Mönchengladbach.