Transfer-Schlacht um Jérôme Boateng entbrannt?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Beim FC Bayern bekam Jérôme Boateng keinen Vertrag

Beim FC Bayern bekam er keinen Vertrag, in der italienischen Serie A ist Jérôme Boateng dafür offenbar heiß begehrt.

Gleich mehrere Klubs sollen sich um die Dienste des inzwischen 35 Jahre alten Weltmeisters von 2014 bemühen, berichtet "Sky"-Reporter Florian Plettenberg via X (vormals Twitter).

In der Pole Position bei Boateng befindet sich aber demnach weiterhin der Tabellenletzte US Salernitana. Am Mittwoch sei ein Gespräch mit Trainer Filippo Inzaghi geplant, schreibt Plettenberg.

Eine Einigung über finanzielle Details von Boatengs Vertrag, an denen der Deal zuletzt noch hakte, soll inzwischen nah sein. Der Routinier habe allerdings noch keinen Medizin-Check bei Salernitana absolviert, heißt es.

Auch der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano hatte zuletzt über Verhandlungen zwischen Boateng und Salernitana berichtet. Der seit dem Sommer vereinslose Profi soll mit seinem Manager Tolga Dirican in Italien weilen, um einen neuen Klub zu finden.

Medien vor Ort vermeldeten, Boateng würde für ein halbjähriges Engagement beim Abstiegskandidaten wohl rund eine halbe Million Euro einstreichen. Ob er die Angebote anderer, tabellarisch womöglich besser platzierter Vereine nun noch prüfen will, ist unklar.

Kein Vertrag für Jérôme Boateng beim FC Bayern

Boatengs Vertrag bei Olympique Lyon aus der französischen Ligue 1 war im letzten Sommer ausgelaufen. Zwischenzeitlich hielt er sich beim FC Bayern fit.

Einen Kontrakt gab der deutsche Rekordmeister ihm trotz seiner Personalsorgen in der Abwehr allerdings letztlich nicht - vor allem wegen der Nebengeräusche um den Strafprozess gegen den Ex-Nationalspieler. "Wir haben die Situation analysiert, die Gesamtsituation bei Jérôme, die nicht nur sportlich ist, leider", erläuterte Trainer Thomas Tuchel.

Boateng hatte von 2011 bis 2021 sehr erfolgreich beim FC Bayern gespielt. Dann folgte das enttäuschende Intermezzo in Lyon.

In Salernitana würde er auf seinen alten Weggefährten Franck Ribéry treffen. Er beendete dort im Herbst 2022 seine Profi-Karriere und ist mittlerweile als Techniktrainer angestellt.