Watzke: "... dann wird Bayern irgendwann nicht Meister"

IMAGO/Steinbrenner

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke spricht über die Dominanz des FC Bayern

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat die zementierten Machtverhältnisse in der Bundesliga erneut mit dem finanziellen Vorsprung des FC Bayern begründet. Der BVB habe unter seiner Regie den Rückstand auf den deutschen Rekordmeister nicht verkleinern können, gab Watzke zu.

"So lange Bayern München jedes Jahr 200 Millionen Euro mehr Gehalt zahlen kann, ist das die wahrscheinlichste Option. Das sind am Ende mal eben neun oder zehn Weltklasse-Spieler mehr. Wir haben in Deutschland ein Problem: Die finanziellen Verhältnisse sind krass unterschiedlich", sagte der BVB-Boss beim Kongress Spobis in Hamburg.

Den FC Bayern müsse man für seine Vormachtstellung "respektieren", forderte Watzke. Die Münchner hätten ihr Vermögen "nicht im Lotto gewonnen oder vom Staat bekommen, sondern selbst verdient", stellte der 64-Jährige klar.

Er selbst sei vor 19 Jahren beim BVB mit einem Umsatz von 75 Millionen Euro gestartet, schilderte Watzke, der FC Bayern habe damals 330 Millionen Euro umgesetzt. "Die Differenz ist nicht größer geworden, wir sind aber auch nicht näher herangekommen, weil sie es gut machen", so der langjährige BVB-Funktionär, der inzwischen auch der starke Mann in der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist.

BVB-Boss Watzke glaubt an Ende der Meisterserie des FC Bayern

Watzke verwies allerdings auch auf die zuletzt gestiegene Spannung in der Liga.

"Es ist nicht nur entscheidend, wer Meister wird, sondern die Leute wollen bis zum 34. Spieltag unterhalten werden. Das hatten wir im letzten Jahr und das werden wir in dieser Saison haben", sagte der BVB-Boss. "Von daher sind wir da auf einem guten Weg. Wenn wird jedes Jahr einen spannenden Meisterschaftskampf haben, wird der FC Bayern irgendwann auch einmal nicht deutscher Meister."

Watzke hatte Anfang des Jahres seinen Rückzug beim BVB für den Herbst 2025 angekündigt, wenn sein Vertrag als Geschäftsführer ausläuft. Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt.