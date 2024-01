Bericht: Toni Kroos erwägt DFB-Comeback

ULMER via www.imago-images.de

Kehrt Toni Kroos in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück?

Nachdem Bundestrainer Julian Nagelsmann Mitte Dezember mit wenigen Worten Spekulationen um ein Comeback von Toni Kroos in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausgelöst hatte, verdichten sich nun die Anzeichen, dass Kroos tatsächlich noch einmal das DFB-Trikot tragen könnte.

Es sei "ein interessanter Gedanke", Toni Kroos noch einmal für die deutsche Nationalmannschaft zu reaktivieren, sagte Nagelsmann vor gut anderthalb Monaten auf entsprechende Nachfrage im "ZDF-Sportstudio".

Seitdem äußerten sich zahlreiche Experten zu einem möglichen Comeback des mittlerweile 34-Jährigen, der seine DFB-Karriere eigentlich nach der EM 2021 beendet hatte.

Kroos selbst jedoch schwieg zu den Spekulationen und tut es weiter. Dafür hat das für gewöhnlich gut informierte Portal "The Athletic" nun erfahren, dass Kroos derzeit tatsächlich darüber nachdenkt, es noch einmal im Dress der deutschen Elf zu versuchen.

Einer der Gründe für das Umdenken des Mittelfeldspielers von Real Madrid: die Aussicht, bei einer Heim-EM auf dem Feld zu stehen.

Zu Nagelsmann soll Kroos laut dem Bericht eine gute Beziehung haben, die beiden sind bei der selben Berater-Agentur unter Vertrag.

Nationalmannschaft: Völler hält Tür für Kroos auf

Ob der Bundestrainer in der nächsten Länderspielphase im März, wenn die Testspiele gegen Frankreich (23.3.) und die Niederlande (26.3.) anstehen, wirklich auf Kroos setzt, ist derweil noch offen.

Immerhin: DFB-Sportdirektor Rudi Völler machte Kroos zuletzt Hoffnungen. Bis zur Nominierung hätten alle deutschen Spieler die Chance, sich zu zeigen, betonte Völler Anfang Januar bei "Sky" und fügte an: "Der Zug ist für keinen abgefahren, das gilt nicht nur für Toni Kroos."

Völler weiter: "Sicherlich wissen wir alle, dass Toni eine Position hat, auf der wir nicht die ganz große Not haben. Da sind wir sehr gut besetzt. Am Ende wird man sehen, wie die nächsten Wochen und Monate laufen."

Kroos gehört auch in dieser Saison wieder zu den absoluten Leistungsträgern in Madrid. Sieben Vorlagen und ein Tor stehen in La Liga zu Buche, wo Real mit einem Spiel weniger (als Tabellenführer Girona) und nur einer Saisonniederlage auf Platz zwei residiert.

Das Fachmagazin "kicker" attestierte dem 34-Jährigen in seiner Winterrangliste, an der "Schwelle zur Weltklasse" zu stehen. Es sei "fast durchgehend herausragend, was Toni Kroos in diesem Halbjahr im Dress von Real Madrid gezeigt hat. Passgenauigkeit und Spielübersicht sind weiter top, er glänzt zudem mit gefährlichen Abschlüssen aus der Distanz", urteilte der "kicker".

Attribute, die auch dem DFB-Team gut zu Gesicht stehen würden.