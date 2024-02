Offiziell: FC Bayern zieht Zaragoza-Transfer vor

IMAGO/Samuel Carreo

Bryan Zaragoza schließt sich vorzeitig dem FC Bayern an

Die Tinte ist trocken: Der FC Bayern hat die Verpflichtung von Bryan Zaragoza vom FC Granada vorgezogen. Der 23 Jahre alte Offensivspieler schließt sich den Münchnern sofort an, wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mitteilte.

Damit reagiert der Klub auf die schwere Knieverletzung von Kingsley Coman. Zaragoza wird zunächst bis zum Sommer ausgeliehen. Im Anschluss greift die Vereinbarung, die der Bundesligist bereits im Dezember verkündet hatte. Zaragoza erhält dann an der Säbener Straße einen Vertrag bis Juni 2029.

"Im Fußball muss man immer flexibel sein, und so haben wir aufgrund der aktuellen Situation noch einmal reagiert. "Wir sind froh, dass Bryan Zaragoza früher als eigentlich vereinbart zu uns stößt. Bryan sieht seine Zukunft beim FC Bayern – diese Zukunft beginnt eben schon jetzt. Wir freuen uns sehr, dass er uns bereits in der Rückrunde verstärken wird", wird Sportdirektor Christoph Freund in der offiziellen Mitteilung zitiert.

"Ich wechsle zum FC Bayern, um hier in einem der größten Clubs der Welt weiter zu wachsen. Ich bin dem FC Granada sehr dankbar für die schöne gemeinsame Zeit und alles, was mir dieser Club ermöglicht hat. Das werde ich nie vergessen. Auch beim FC Bayern spüre ich jetzt eine große Unterstützung. Ich freue mich auf das, was nun kommt. Wir haben hohe Ziele", freut sich der Neuzugang.

FC Bayern zahlt mindestens 13 Millionen Euro für Bryan Zaragoza

Unklar ist, wie viel Geld den FC Bayern der nun früher abgewickelte Deal genau kostet. 13 Millionen Euro hätte der FC Bayern ohnehin schon für Zaragoza an Granada gezahlt. Wahrscheinlich ist, dass der deutsche Branchenprimus jetzt eine Leihgebühr in bislang unbekannter Höhe für den vorgezogenen Wechsel nach Spanien überweist.

👋 #ServusBryan 🔴⚪



Bryan Zaragoza wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Granada zum FC Bayern – zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende.



🔗 https://t.co/RG3WeScUL2#FCBayern #MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) 1. Februar 2024

Zaragoza selbst hatte Mitte Januar gegenüber "Bild" einen Winter-Wechsel nach München noch ausgeschlossen. "In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich erklärt, dass ich den Wechsel will, aber bis Saisonende in Granada bleiben möchte. Denn das ist mein Herzensverein und dem möchte ich erst den Klassenerhalt sichern, bevor ich gehe", meinte der spanische Nationalspieler.

Dritter Winter-Transfer des FC Bayern

Damals berichtete Zaragoza, er bereite sich schon intensiv auf sein Engagement beim FC Bayern vor. "Ich nehme seit zwei Wochen Deutschunterricht. Drei Tage pro Woche kommt ein Privatlehrer zu mir nach Hause. Ich will nämlich mit einem sprachlichen Fundament nach München gehen, um bestmöglich auf die Aufgaben dort vorbereitet zu sein", so der Neuzugang.

In der Causa Zaragoza hatte der FC Bayern in den letzten Tagen intensiv mit dem FC Granada verhandelt. Am Mittwoch folgte dann der Durchbruch in den Gesprächen, am frühen Donnerstagmorgen reiste der Profi per Flugzeug nach München.

Nach Eric Dier (Tottenham Hotspur) und Sacha Boey (Galatasaray) ist Zaragoza der dritte Winter-Transfer des FC Bayern.