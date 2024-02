Überraschender Winter-Abschied beim BVB?

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Meunier (l.) ist beim BVB aktuell gesetzt

Bahnt sich bei Borussia Dortmund ein überraschender Abschied am Deadline Day an? Ein BVB-Verteidiger soll Interesse in der Premier League wecken.

Wie Pete O'Rourke von "footballinsider247" auf X (ehemals Twitter) berichtet, bringt sich der FC Burnley für eine Verpflichtung von Thomas Meunier in Stellung. Nähere Informationen nennt der Reporter in diesem Zusammenhang nicht.

Meunier besitzt bei Borussia Dortmund einen Vertrag bis zum Saisonende. Der 32-Jährige galt beim BVB in der Vergangenheit schon mehrfach als Wechselkandidat. Im Sommer 2023 stand der Routinier wohl fast schon vor einem Abschied aus Westfalen.

Thomas Meunier beim BVB plötzlich wieder gefragt

"Es war eigentlich abgeschlossen. Aber es war am Ende ein Stühlerücken. Ein Spieler musste noch gehen, damit ich kommen konnte", verriet Meunier im Dezember gegenüber der belgischen Tageszeitung "Het Laatste Nieuws". Der FC Brügge galt damals als Interessent.

Zuletzt war es aber eher ruhig um Meunier-Gerüchte. Dafür wurde der 62-fache Nationalspieler Belgiens in den letzten Wochen beim BVB sportlich wieder wichtig. Meunier ist unter Cheftrainer Edin Terzic aktuell auf der rechten Abwehrseite gesetzt, startete in sechs aufeinanderfolgenden Bundesliga-Partien.

Marius Wolf muss sich dagegen hinten anstellen. Julian Ryerson fehlt derzeit aufgrund einer Innenbandverletzung. Meunier nutzte die ihm sich bietende Chance aus.

Thomas Meunier seit 2020 beim BVB

Somit ist es fraglich, ob Borussia Dortmund den Rechtsfuß am Deadline Day noch ziehen lassen würde. Meunier war im Sommer 2020 von Paris Saint-Germain zum BVB gewechselt.

Der FC Burnley rangiert in der Premier League aktuell auf dem 19. Platz und ist somit akut abstiegsgefährdet. Verstärkung wäre also wohl nur allzu gerne gesehen. Ob Meunier am Ende tatsächlich bei den Clarets aufschlägt, bleibt abzuwarten.