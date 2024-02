Diese Rolle spielt Tönnies in der Schalke-Opposition

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Clemens Tönnies beobachtet den FC Schalke 04 aus der Ferne

Eine Oppositionsgruppe um den langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies plant einem Medienbericht zufolge, die aktuelle Führungsriege beim FC Schalke 04 abzusetzen. Tönnies' Rolle scheint dabei jedoch weitaus kleiner zu sein, als angenommen.

Clemens Tönnies ist nach Angaben von "WAZ" zwar über alle Vorgänge seiner Mitstreiter informiert, eine aktive Rolle habe der ehemalige Schalke-Boss bislang allerdings noch nicht. So zähle er auch nicht zu den Verfassern des offenen Briefs, den die oppositionelle Gruppe veröffentlichen will und in dem die aktuelle Schalke-Führung zum Rücktritt aufgefordert werde.

Gleichwohl nehme es Tönnies hin, dass sein Name "in den Schlagzeilen als Zugpferd" genannt wird.

Zuvor hatte "Bild" über die Zusammensetzung der Oppositionsgruppe berichtet. Neben Clemens Tönnies wurden der ehemalige Mannschaftsarzt und Aufsichtsrat Dr. Armin Langhorst, Ex-Profi Ingo Anderbrügge, der ehemalige DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock und der langjährige Trainer Peter Neururer genannt.

Tönnies, der mit seiner Tochterfirma Böklunder noch immer als einer der wichtigsten Premiumsponsoren im Verein gilt und jährlich Millionenzahlungen an den Klub leistet, pflege zudem Kontakte zu weiteren Großsponsoren, die die Entwicklungen auf Schalke kritisch sehen. Dabei soll es sich um die Sponsoren Veltins, HRS, Stölting und Hagedorn handeln.

Kritik am FC Schalke 04 nur ein "Säbelrasseln"?

Dass die Schalke-Führung um den Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann und Aufsichtsratsboss Axel Hefer die Catering- und Vermarktungsrechte verkaufen wollen, um neue finanzielle Mittel zu schaffen, sei einer der Hauptkritikpunkte der Gruppe. Laut "WAZ" werden viele weitere Entscheidungen der Klubführung kritisiert, schon die Wahl für Vorstandschef Tillmann sei der Gruppe ein Dorn im Auge.

Zudem werde fehlender Fußballsachverstand, schlechte Kommunikation und eine zu große Nähe zu den Ultras Gelsenkirchen kritisiert.

Eine Abwahl des Aufsichtsrats ist derweil nicht möglich. Hefers Vertrag gilt noch bis 2026, vorher kann er nur durch Rücktritt von seinem Amt scheiden.