Medien: FC Bayern verliert Transferpoker um Sturmtalent

FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Dem Nachwuchs des FC Bayern ist ein junges Sturmtalent durch die Lappen gegangen

Dem FC Bayern ist ein hoch gehandeltes Sturmtalent durch die sprichwörtlichen Lappen gegangen. Den Zuschlag sicherte sich stattdessen der französische Erstligist OGC Nizza.

Wie die Franzosen am Mittwoch bekanntgaben, wird der 18-jährige Victor Orakpo ab sofort für ihre Nachwuchsmannschaft auf Torejagd gehen. Um seine Dienste hatten sich zuvor einige große Namen bemüht, dem Portal "soccernet" zufolge unter anderem auch der FC Bayern.

Neben dem deutschen Rekordmeister sollen zudem auch Milan, Tottenham und Newcastle um Orakpo gebuhlt haben. Nizza, wo der Teenager in den letzten Wochen regelmäßig in der Jugend mittrainieren durfte, überweist für den Stürmer "Foot Mercato" zufolge eine Ablöse in Höhe von 1,3 Millionen Euro an die nigerianische VOE Football Academy.

Teil der "FC Bayern World Squad"

OGC-Boss Jean-Pierre Rivère zeigte sich von dem Deal angetan und bestätigte, dass sein Klub nicht der einzige war, der sich um den Transfer bemühte. "Victor wurde von einer Reihe von europäischen Vereinen verfolgt, deswegen sind wir sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat", sagte er. Gleichzeitig erklärte der Klubchef, dass Orakpo seine Entwicklung vorerst in der Nachwuchsmannschaft der Franzosen fortsetzen soll.

Der junge Nigerianer schaffte es als Mitglied der so genannten "FC Bayern World Squad" im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen, als er im Rahmen eines Turniers zum besten Spieler ausgezeichnet wurde.

In dem Münchner Projekt bekommen junge Nachwuchsspieler die Chance, ihr Können auf einer größeren Bühne zu präsentieren. "U19-Spieler aus der ganzen Welt werden auswählt und auf ihrem Weg begleitet, ihren großen Traum zu verwirklichen: Profifußballer zu werden", beschreibt der FC Bayern selbst das Projekt, das medial begleitet und in Form eine Dokumentation Jahr für Jahr veröffentlicht wird.