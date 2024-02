Details zum Werben des FC Barcelona um Hansi Flick enthüllt

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Hansi Flick wird zweieinhalb Jahre nach seinem Abgang vom FC Bayern beim FC Barcelona gehandelt

Gut zweieinhalb Jahre nach seinem Abgang vom FC Bayern wird Hansi Flick heiß beim FC Barcelona gehandelt. Nun sind Details zum Werben Barcas um den im September 2023 gefeuerten Bundestrainer durchgesickert.

Wie "Bild"-Reporter Christian Falk sowohl gegenüber dem Portal "CaughtOffside" als auch auf seinem eigenen Account bei X (vormals Twitter) berichtet, hat Barca-Sportdirektor Deco bereits im Auftrag von Präsident Joan Laporta erste Kontakte mit Flick geknüpft.

Der kriselnde spanische Meister habe den 58-Jährigen darüber informieren wollen, dass er auf der Liste der möglichen Nachfolger für Chefcoach Xavi Hernández stehe, heißt es.

Die Kontaktaufnahme seitens des Renommierklubs erfolgte ausgerechnet kurz nachdem Flick im Urlaub in Spanien geweilt hatte.

Zwischen Barca und Flick hatte es bereits im Jahr 2021 ein Gespräch gegeben. Damals versuchte Laporta in einem Video-Call, Flick von einem Engagement in Katalonien zu überzeugen. Dieser sagte aber ab und heuerte stattdessen beim DFB an, Barca wiederum entschied sich für die Verpflichtung von Xavi.

Die Klub-Ikone hatte am Samstag ihren Rücktritt zum Saisonende angekündigt. "Ich glaube, die Situation braucht eine Veränderung. Es ist der Moment gekommen, das öffentlich zu kommunizieren. Die Entscheidung steht schon seit einigen Tagen", sagte der 44-Jährige.

FC Barcelona: Auch Jogi Löw und Jürgen Klopp auf der Liste?

Er habe die Entscheidung zu seinem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Amt mit Laporta, Deco und seinem Staff besprochen, sagte der frühere Weltklasse-Spielmacher. Er denke "an den Klub, auch an das Wohl der Spieler. Sie wir das befreien, sie wird das entspannter machen", erklärte Xavi.

Neben Flick soll sich Barca bei der Nachfolgersuche auch mit Joachim Löw beschäftigen. Jürgen Klopp wird in Medienberichten ebenfalls immer wieder als Kandidat genannt.

Zudem werden jüngere Trainer wie Míchel (FC Girona), Imanol Alguacil (Real Sociedad) und Thiago Motta (FC Bologna) gehandelt.