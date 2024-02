Zwangspause vorbei? Bayern-Ass erhöht Trainingspensum

IMAGO/Mladen Lackovic

Daniel Peretz (r.) ist zurück auf dem Trainingsplatz (Archivbild)

Der FC Bayern leidet derzeit unter großen Verletzungssorgen. Knapp ein Dutzend Spieler fehlt den Münchnern aktuell aus gesundheitlichen Gründen, sodass der deutsche Meister sogar noch mehrfach auf dem Transfermarkt tätig werden musste. Immerhin: Ein Langzeitausfall beim FC Bayern befindet sich auf dem Weg zurück ins Mannschaftstraining.

Am Donnerstagmorgen kursierten Bilder in den sozialen Medien, die zeigen, wie Daniel Peretz auf den Trainingsplatz an der Säbener Straße zurückgekehrt ist.

Doch nicht nur das: Der 23-Jährige absolvierte sogar erste leichte Übungen mit Ball, trainierte zudem einige Antritte und Fangübungen. Zuerst hatte die "Abendzeitung" über die Peretz-Rückkehr über das gesteigerte Trainingspensum bei Peretz berichtet.

Insgesamt war der israelische Nationaltorhüter schon seit Jahresbeginn ausgefallen, hatte er sich doch im Rahmen der Winter-Vorbereitung eine Innenbandverletzung im rechten Knie zugezogen.

Der Schlussmann war im Sommer 2023 zum deutschen Rekordmeister gewechselt und gilt seitdem in der teaminternen Torwart-Hierarchie als dritter Keeper hinter Kapitän und Stammspieler Manuel Neuer sowie dessen Backup Sven Ulreich.

FC Bayern muss derzeit auf mehrere Leistungsträger verzichten

Für den FC Bayern war Daniel Peretz bisher bei einem Pflichtspiel im Einsatz, als er im DFB-Pokalspiel bei Preußen Münster über 90 Minuten lang auf dem Rasen Stand (Endstand 4:0).

Wann der Torwart wieder vollumfänglich in das Mannschaftstraining des FC Bayern wird einsteigen können, blieb zunächst noch offen.

Der derzeitige Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga hofft darauf, in den kommenden Wochen weitere Rekonvaleszenten zurück im Trainingsbetrieb begrüßen zu können. Unter anderem fallen bei den Münchnern derzeit auch noch die Leistungsträger Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Konrad Laimer, Kingsley Coman oder Serge Gnabry verletzt aus.