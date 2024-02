Hertha BSC bestätigt aufsehenerregenden Transfer-Coup

IMAGO/David Klein

Bradley Ibrahim wechselt zu Hertha BSC

Hertha BSC hat auf dem Transfermarkt einen echten Coup gelandet: Wie der Zweitligist am Donnerstag bekanntgab, wechselt Mittelfeld-Juwel Bradley Ibrahim vom FC Arsenal nach Berlin.

Bei Hertha BSC erhält der 19-Jährige einen Vertrag bis 30. Juni 2027. Es soll lediglich eine geringe Ablösesumme an Arsenal fließen.

Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete via X (vormals Twitter) allerdings von einem "Matching Right", also einer Art Vorkaufsrecht, das sich die Londoner gesichert hätten.

Der "kicker" schrieb unter Berufung auf eigene Informationen jedoch, eine solche Klausel gebe es nicht beim Neuzugang von Hertha BSC.

Bemerkenswert: Arsenals Premier-League-Konkurrent Luton Town soll sich laut "Sky" ebenfalls um Ibrahim bemüht haben, versuchte offenbar im letzten Moment, den Youngster von einem Verbleib auf der Insel zu überzeugen. Dieser entschied sich jedoch für Hertha BSC.

"Wir haben stets betont, dass wir den Markt im Auge behalten und Chancen nutzen werden, wenn sie sich ergeben. Bei Bradley war das der Fall. Er ist ein spannender Defensivspieler mit großartigen Anlagen und großem Potenzial, der uns perspektivisch verstärken soll", sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

"Das Interesse von Hertha BSC hat mich sehr gefreut"

Ibrahim betonte: "Das Interesse von Hertha BSC hat mich sehr gefreut. Der Club hat eine große Geschichte und bietet jungen Spielern die Chance, sich im Profifußball zu etablieren. Ich möchte meine jetzt nutzen und mich immer weiter entwickeln."

Der Neu-Berliner war 2019 aus dem Nachwuchs der Queens Park Rangers zu Arsenal gewechselt. In dieser Saison lief er bislang sowohl für die U21 der Gunners in der Reserverunde der Premier League als auch für die U19 in der Youth League auf.

Mitte November stand Ibrahim zudem im Profi-Kader für das Liga-Spiel gegen den FC Burnley (3:1), kam aber nicht zum Einsatz.