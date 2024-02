Emotionaler Klopp: "Muss das machen, weil es richtig ist"

IMAGO/Peter Byrne

Jürgen Klopp feierte den Heimsieg gegen Chelsea am Mittwoch ausgelassen

In der letzten Woche versetzte Jürgen Klopp dem gesamten FC Liverpool, ja fast ganz Fußball-England, einen Stich ins Herz, indem er seinen Abschied von den Reds nach der laufenden Saison verkündete. Nach einer weiteren Gala-Vorstellung seiner Mannschaft in der Premier League am Mittwochabend hat sich der deutsche Teammanager nun erneut zu seiner Entscheidung geäußert.

Mit 4:1 hatte der FC Liverpool am Mittwochabend den FC Chelsea abgefertigt und die Tabellenführung in der englischen Meisterschaft damit eindrucksvoll ausgebaut. Fünf Zähler Vorsprung weisen die Reds derzeit auf den ersten Verfolger Manchester City auf, der allerdings ein Spiel weniger bestritten hat.

Nach dem 15. Sieg im 22. Saisonspiel in der Premier League gab Teammanager Jürgen Klopp noch einmal auf Deutsch ein Interview, in dem er seine Entscheidung begründete, den englischen Traditionsverein im Sommer nach knapp neun Jahren zu verlassen.

"Nicht, dass das missverstanden wird: Ich habe Spaß. Ich mache das (Rücktritt zum Saisonende, Anm. d. Red.), nicht, weil ich es machen will. Ich habe das Gefühl, ich muss das machen, weil es für mich richtig ist", so der 56-Jährige am "Sky"-Mikrofon.

Klopp, der mit Liverpool unter anderem die Champions League 2019 und die englische Meisterschaft 2020 gewonnen hat, begründete seine Entscheidung mit nachlassenden Kräften im psychischen und physischen Bereich: "Ich habe in mich reingehorcht. Die Qualität, die ich habe, habe ich nur, wenn ich bei 100 Prozent bin. Und ich sehe, dass das weniger wird. Das kann ich dem Verein dann nicht antun. [...] Wäre ich noch vier, fünf Jahre jünger und würde gerade kommen, würde ich aber mal richtig mit Anlauf hierherspringen und sagen: Ok, das ist geil hier!"

Klopp betont: "Es ist richtig für alle Beteiligten"

Nach bald neun Spielzeiten sei für den zweimaligen FIFA-Welttrainer des Jahres aber nun der Punkt gekommen, sich fürs Erste herauszuziehen aus dem Profi-Fußball.

Klopp freut sich schon jetzt darüber, im Sommer ein voll intaktes Team übergeben zu können: "Es ist eine sehr gute Mannschaft, die wir hier haben mit ganz viel Potenzial. Nicht nur das bereits sichtbare Potenzial, sondern auch das hinten dran ist wirklich gut."

Entsprechend groß sei auch das weinende Auge, welches er seit seiner Rücktrittsankündigung habe, führte der einstige BVB-Trainer aus: "Ich stehe nicht hier und sage: 'Jippie, endlich ist es vorbei'. Sondern es ist wirklich so: Ich muss das machen, weil es richtig ist für alle Beteiligten."