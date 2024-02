VfB Stuttgart verkündet nächste Verlängerung

IMAGO/Peter Hartenfelser

Der VfB Stuttgart hat einen weiteren Leistungsträger an sich gebunden

Chris Führich gehört bei Überraschungsmannschaft VfB Stuttgart zu den großen Senkrechtstartern der Saison. Der Neu-Nationalspieler hat sich nun zu den Schwaben bekannt und seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag gesetzt. Damit geht die Verlängerungswelle im Ländle munter weiter.

Der VfB Stuttgart hat das Arbeitspapier von Chris Führich vorzeitig bis 2028 verlängert. Das teilte der Bundesligist am Donnerstagmittag mit. Der vorherige Vertrag wäre im Sommer 2025 ausgelaufen.

Zuvor hatte der VfB schon mit weiteren Spielern verlängert, etwa Enzo Millet, Waldemar Anton und Pascal Stenzel.

"Ich fühle mich hier in Stuttgart sehr wohl. Der Verein, unsere Fans und die Arena sind etwas ganz Besonderes. Das ist pure Tradition, die man auch bei jedem Heim- und Auswärtsspiel spürt. Es macht einfach sehr viel Spaß, Spieler dieses Vereins zu sein", begründete der Neu-Nationalspieler seine Entscheidung in einer Vereinsmitteilung: "Ich habe ein richtig gutes Gefühl und freue mich sehr auf alles, was kommt."

Chris Führich reift beim VfB Stuttgart zum Nationalspieler

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth freute sich unterdessen, einen der "wichtigsten Spieler" im Kader halten zu können: "Er trainiert und spielt konstant auf einem sehr hohen Niveau, die Berufung in die Nationalmannschaft war eine Bestätigung der Leistungen, die er im VfB-Trikot gezeigt hat. Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit Chris auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung verständigen konnten."

Man wolle den "erfolgreichen Weg der vergangenen Monate" nun gemeinsam weitergehen.

Chris Führich war bereits im Sommer 2021 vom SC Paderborn gewechselt, der endgültige Durchbruch im deutschen Oberhaus gelang ihm jedoch erst in dieser Spielzeit. Unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß stand der 26-Jährige in bislang allen Pflichtspielen in der Startelf. In 19 Bundesliga-Partien lieferte er fünf Tore und sechs Vorlagen.

Im vergangenen Oktober war er von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen worden. Sein Debüt gab er im Testspiel gegen die USA.