Spekulationen um "Bosse-Beben" beim 1. FC Köln

IMAGO/Herbert Bucco

Gibt es ein Führungs-Beben beim 1. FC Köln?

Beim 1. FC Köln rumort es mitten im Bundesliga-Abstiegskampf heftig hinter den Kulissen. Ein ehemaliger Spieler kritisiert die Vereinsführung, legt Verbesserungsvorschläge vor - und sein Vorstoß wird abgeschmettert. Gibt es einen Machtwechsel in der Führungsetage?

Platz 16 mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsrang: Der 1. FC Köln steckt mitten im Abstiegskampf. Sechs Spiele sind die Domstädter inzwischen sieglos. Die Trennung von Trainer Steffen Baumgart am Ende des Jahres stellte eine tiefgreifende Zäsur dar.

Die sportliche prekäre Lage befeuert auch Konflikte hinter den Kulissen. Neben anderen Vereinsikonen wie Lukas Podolski sorgt sich auch Dieter Prestin um "seinen" Effzeh.

Der langjährige Kölner Profi und Doublesieger von 1978 wandte sich mit einem 40-seitigen Konzept mit Verbesserungsvorschlägen an die aktuelle Klub-Führung - und bekam zunächst eine Zusage für einen Gesprächstermin mit Präsident Werner Wolf für Anfang Februar. Nach einem kritischen "tz"-Interview von Prestin sagte der FC-Chef diesen aber wieder ab.

Er fände es "verstörend, dass man mir ein Konzept vorstellen will, das vorher bereits in den Medien anmoderiert wird. Auf dieses Niveau will ich mich, will sich der Vorstand nicht begeben", sagte Wolf dem "Express" und pochte auf einen Austausch auf "dem direkten Weg" und "auf fairer und sachlicher Basis".

Droht ein "großes Bosse-Beben" beim 1. FC Köln?

Prestin wiederum bestätigte gegenüber "Bild", er wolle trotz Wolfs Absage an seinen Plänen für eine Erneuerung des 1. FC Köln festhalten.

"Ich fordere keine Köpfe. Ich fordere Veränderungen und eine neue Struktur. Ich will einen Sportvorstand haben, der über Trainer und Sportgeschäftsführung steht und das nötige Know-how mitbringt", erklärte der Ex-Profi.

Die Fronten scheinen verhärtet, dass Boulevard-Blatt spekuliert sogar, Prestins Vorstoß könnte ein "großes Bosse-Beben" beim 1. FC Köln auslösen.

Der 67-Jährige hatte in der "tz" der derzeitigen Führung untern anderem mangelnde Fußballkompetenz vorgeworfen sowie den Umgang mit der durch die FIFA verhängte und vom CAS bestätigte Transfer-Sperre kritisiert. "So wie der Klub aktuell dasteht, habe ich fast den Glauben an meinen 1. FC Köln verloren. Ich habe Angst, dass der Verein ins Niemandsland abrutscht", sagte Prestin.