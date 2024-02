Mbappé-Deal fix? Real-Ankündigung sorgt für Wirbel

IMAGO/Ruben Albarran/Shutterstock

Ein Ankündigungsvideo von Real Madrid sorgte am Donnerstag für Wirbel

Real Madrid hat die Herzen seiner Fans am Deadline-Day mit einem 20-sekündigen Video um ein Vielfaches höher schlagen lassen.

In dem kurzen Clip ist zunächst nur ein Schreibtisch inklusive Laptop und Stuhl auf dem Rasen des leeren Bernabéu-Stadions zu sehen. Es folgt ein Zoom auf den Laptop-Bildschirm, auf dem sich ein Fenster öffnet. Daraufhin tippen zwei Hände das Wort "New" in die Tasten. Abschließend ist das Datum des morgigen Tages zu sehen, der 02.02.2024.

Was es genau damit auf sich hat, war zunächst nicht klar. Für Tausende User stand aber schnell fest: "Neu" kann nur bedeuten, dass sich die Königlichen endlich mit Kylian Mbappé geeinigt haben und den französischen Superstar am Freitag als neuen Real-Star vorstellen werden. Die Kommentarspalten wurden mit dem Namen des noch PSG-Profis überflutet.

Was es mit dem Real-Video wirklich auf sich hat

Licht ins Dunkle brachte dann wenig später die "Marca" - zur Enttäuschung der Fans. Die Ankündigung des Champions-League-Rekordsiegers hat demnach überhaupt nichts mit Kylian Mbappé zu tun. Präsentiert werden soll am Freitag demnach lediglich ein neuer Sponsoren-Deal.

Bei dem Deal handelt es sich dem Bericht zufolge um eine Zusammenarbeit mit dem Informationstechnologieunternehmen "HP". Dieses wird künftig als Ärmelsponsor auf den Trikots des Klubs auftauchen. Der Vertrag soll Real zusätzlich Einnahmen in Höhe von zehn Millionen Euro pro Saison garantieren.

Real kassiert über 200 Millionen Euro jährlich

Von Ausrüster "adidas" kassiert der Verein derzeit rund 120 Millionen Euro pro Spielzeit. Die Fluggesellschaft "Fly Emirates" lässt sich ihr Sponsoring des größten Klubs der Welt jährlich rund 70 Millionen Euro kosten. Mit "HP" an Bord übersteigen die Gesamteinnahmen der Königlichen ab sofort die 200-Millionen-Marke.

So gut die Nachrichten für den Klub sind, so enttäuscht zeigten sich die Fans, die seit Wochen auf eine Bestätigung des Mbappé-Transfer warten. Die Hängepartie um den Superstar läuft bereits seit einer gefühlten Ewigkeit. In dieser Woche wurde allerdings erneut von einer zeitnahen Entscheidung berichtet - am Freitag ist es aber noch nicht so weit.