FC Bayern verkündet gute Gnabry-Nachrichten

IMAGO/Ulrich Wagner

Serge Gnabry trainierte beim FC Bayern am Donnerstag erstmals wieder mit Ball am Fuß

Noch ist die Leidenszeit von Serge Gnabry beim FC Bayern nicht beendet. Doch am Donnerstag machte der Nationalspieler immerhin den nächsten großen Schritt auf dem Weg zu seinem Comeback.

Wie der Rekordmeister mitteilte, hat Gnabry am Donnerstag erstmals seit seiner im Dezember erlittenen Adduktorenverletzung wieder mit Ball am Fuß trainiert. Auf Videoaufnahmen vom Training ist der 28-Jährige dabei zu sehen, wie er auf dem Platz einsam seine Runden dreht und dabei einen Ball locker vor sich her kickt.

Viel mehr als ein kleiner Fortschritt im Genesungsprozess des Flügelspielers ist dies aber noch nicht. Bis Gnabry wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen bzw. in einem Pflichtspiel auflaufen kann, werden wohl noch mindestens zwei weitere Wochen vergehen.

FC Bayern ohne Gnabry gegen Gladbach und Leverkusen

Ganz sicher wird der Nationalspieler dem Rekordmeister noch in den beiden kommenden Bundesligaspielen fehlen. Dabei geht es für die Münchner gegen "Angstgegner" Borussia Mönchengladbach und Tabellenführer Bayer Leverkusen. Ob der 28-Jährige rechtzeitig zum Champions-League-Achtelfinale gegen Lazio Rom (Hinspiel am 14.02.) fit wird, bleibt abzuwarten.

Gnabry ist nur einer von zahlreichen Stars, die dem FC Bayern in diesen Tagen fehlen. Neben dem deutschen Nationalspieler muss Trainer Thomas Tuchel derzeit unter anderem auch auf Kingsley Coman, Joshua Kimmich und Dayot Upamecano verzichten. Dazu fehlen mit Minjae Kim und Noussair Mazraoui noch zwei weitere Profis, die mit ihren Nationalmannschaften beim Asien- und Afrika-Cup unterwegs sind.

Um die Verletzungsmisere halbwegs aufzufangen, haben die Münchner auf dem Winter-Transfermarkt bereits mehrfach zugeschlagen. Zunächst verpflichteten sie Eric Dier und Sacha Boey für die Abwehr, am Mittwoch wickelten sie dann auch noch den vorzeitigen Transfer von Bryan Zaragoza ab, der ursprünglich erst im kommenden Sommer zur Mannschaft stoßen sollte.