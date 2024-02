BVB kündigt Gespräche mit Reus an - Gladbach sagt ab

IMAGO/Ralf Treese

Der Vertrag von Marco Reus läuft beim BVB im Sommer aus

BVB-Ikone Marco Reus steht bei Borussia Dortmund in seinem letzten Vertragsjahr. Schon in der vergangenen Saison hatte hinter der Zukunft des Angreifers lange ein großes Fragezeichen gestanden. Sportdirektor Sebastian Kehl kündigte nun Gespräche mit dem Publikumsliebling an. Ein Wechsel nach Gladbach ist endgültig aus dem Rennen.

"Marco ist ein fantastischer Spieler für Borussia Dortmund", sagte Sebastian Kehl im "Sky"-Gespräch am Deadline Day ausweichend auf die Frage, ob er sich Ur-Borusse Marco Reus auch in einem Trikot eines anderen Bundesligisten vorstellen könnte. Denn: Reus' Vertrag läuft im Sommer aus, zuletzt war unter anderem eine Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach spekuliert worden.

Bei den Fohlen ist der 34-Jährige allerdings trotz der Gerüchte der letzten Wochen kein Thema, wie Manager Roland Virkus dem TV-Sender offenbarte: "Marco Reus ist ein toller Spieler, er war sicherlich einer unserer besten Transfers. Wir haben aber einen klaren Weg für uns definiert und da ist er nicht finanzierbar. Man kann nie etwas ausschließen, aber ich denke, das gilt auch für den kommenden Sommer."

Kehl hat beim BVB jede Menge Arbeit

Geht es nach Kehl, soll mit dem Angreifer ohnehin in absehbarer Zeit über die Zukunft im Pott gesprochen werden: "Wir haben im letzten Jahr mit ihm und Mats (Hummels, Anm. d. Red.) um ein Jahr verlängert. Die Gespräche waren sehr vertrauensvoll. Das werden wir auch bald wieder tun." Auch der Vertrag von Innenverteidiger Hummels läuft im Sommer aus.

Ohnehin kommt auf Kehl reichlich viel Arbeit zu, blicken doch gleich drei Rechtsverteidiger auf ihre letzten Monate in Schwarz-Gelb: Mateu Morey, Thomas Meunier und Marius Wolf. Der BVB-Sportdirektor erklärte, man werde jede Personalie "Schritt für Schritt" besprechen. Da auch finanzielle Hintergründe berücksichtigt werden müssen, sei der Ausgang offen.

Klar ist: "Jeder hat die Chance, in den nächsten Monaten zu zeigen, dass er Spieler von Borussia Dortmund sein will. Wir sind im Austausch mit den Beratern."