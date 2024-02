Tah zum FC Bayern? Berater lässt aufhorchen

IMAGO/Michael Taeger

Jonathan Tah wird mit einem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Bayern in Verbindung gebracht

Jonathan Tah von Bayer Leverkusen spielt die wohl beste Saison seiner bisherigen Profilaufbahn. Der FC Bayern soll bereits die Fühler nach dem Nationalspieler ausgestreckt haben. Sein Berater äußerte sich nun zu den Gerüchten.

Im Dezember hatte "Bild"-Fußballchef Christian Falk im Podcast "Bayern Insider" enthüllt, dass Jonathan Tah im Fokus des FC Bayern stehen soll.

Der Vertrag des Innenverteidigers bei Bayer Leverkusen ist nur noch bis 2025 datiert. Laut "kicker" kann er die Werkself aber im kommenden Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 18 Millionen Euro verlassen.

Kontakt zwischen den Münchnern und der Tah-Seite soll es laut "Bild" aber derzeit nicht geben.

Das bestätigte auch Tahs Berater Max Bielefeld bei "Sky". "Wir haben noch mit keinem Verein konkret darüber gesprochen", sagte er mit Blick auf das kolportierte Interesse des FC Bayern.

Der Agent ergänzte: "Jona hatte schon im letzten Sommer die Situation, dass er mit einem Wechsel geliebäugelt hat. Das ist so. Wir werden im Sommer gucken, was möglich ist. Wir werden uns natürlich auch mit Leverkusen zusammensetzen und schauen, was sie wollen."

Aktuell gelte der volle Fokus allerdings der laufenden Saison. "Jona denkt noch nicht an den Sommer", stellte Bielefeld klar, ließ aber gleichzeitig durchblicken, dass sein Klient die anstehende Europameisterschaft als Schaufenster nutzen könnte: "Er hat gute Chancen, eine große Rolle bei der EM zu spielen."

FC Bayern droht Konkurrenz aus der Premier League

Im Werben um Tah wäre der FC Bayern wohl nicht alleine. Vor allem in der englischen Premier League soll der 27-Jährige in den vergangenen Wochen und Monaten immer mehr Bewunderer gefunden haben.

Der "kicker" führte mit dem FC Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool gleich vier äußerst prominente Klubs an, die ein Auge auf den gebürtigen Hamburger geworfen haben sollen.