Neue Wechsel-Gerüchte um Gnabry beim FC Bayern

Verlässt Serge Gnabry den FC Bayern?

Serge Gnabry gehört beim FC Bayern schon seit einigen Monaten verletzungs- und leistungsbedingt zu den Sorgenkindern. Nach dem Ende der Winter-Transferperiode ranken sich auch neue Wechsel-Gerüchte um den Nationalspieler.

"Bild" spekuliert, ein Abgang vom deutschen Rekordmeister könnte ein akutes Thema werden, falls Neuzugang Bryan Zaragoza voll einschlägt und Gnabry seine Einsatzzeiten streitig macht.

Den 22 Jahre alten Spanier hatte der FC Bayern aufgrund der Verletzung von Kingsley Coman (Innenbandriss im Knie) bereits am Deadline Day und nicht wie ursprünglich geplant im Sommer nach München geholt.

Rein formal kickt Zaragoza für den Rest der Saison auf Leihbasis für die Münchner, erst danach läuft sein bis zum 30. Juni 2029 datierter Fünfjahresvertrag.

Für Gnabry gilt es nun, zunächst einmal wieder ganz gesund zu werden. Nach seiner im Dezember erlittenen Adduktorenverletzung hatte der 28-Jährige am Donnerstag erstmals wieder mit dem Ball trainiert.

Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie er auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße einsam seine Runden dreht und dabei einen Ball locker vor sich her kickt - zumindest ein kleiner Schritt in Richtung Comeback.

FC Bayern: Erst ein Tor von Serge Gnabry 2023/2024

Gnabrys Statistik 2023/2024 liest sich äußerst überschaubar: In wettbewerbsübergreifend elf Einsätzen für den FC Bayern gelang ihm lediglich ein Tor. Kein Wunder also, dass sich Spekulationen um seine Zukunft hartnäckig halten.

Dem Vernehmen nach ist die Führungsetage nicht zufrieden mit der Entwicklung des gebürtigen Stuttgarters, der erst im Sommer 2022 seinen Kontrakt bis 2026 verlängert hatte und seitdem mit angeblich 19 Millionen Euro zu den Großverdienern im Kader zählt.

Viele Klubs dürften die Entwicklung rund um Gnabry aufmerksam verfolgen. Manchester United, der FC Chelsea und Manchester City aus der englischen Premier League sowie La-Liga-Gigant Real Madrid wurden in der Vergangenheit als mögliche Interessenten gehandelt.