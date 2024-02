Überraschende Wende im Bergvall-Poker

IMAGO/EMMA WALLSKOG

Lucas Bergvall wechselt wohl nicht zu Eintracht Frankfurt

In den vergangenen Wochen schienen sich Eintracht Frankfurt und der FC Barcelona ein Transfer-Duell im Schweden-Juwel Lucas Bergvall zu liefern. Den Zuschlag erhält nun aber wohl ein anderer Klub.

Wie "The Athletic" berichtet, kommt es bei Lucas Bergvall zu einer überraschenden Transfer-Wende. Demnach schließt sich das 18 Jahre alte Ausnahmetalent Tottenham Hotspur an.

Am Freitag, am 18. Geburtstag des zentralen Mittelfeldspielers, stehe der Medizincheck in London an. Danach soll Bergvall einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Bis zum Sommer soll er aber noch Spielpraxis bei seinem aktuellen Klub Djurgården sammeln.

Dem Portal zufolge zahlt Tottenham zehn Millionen Euro für die Dienste Bergvalls. Hinzu können Bonuszahlungen kommen.

Eintracht Frankfurt scheitert mit Offerte

In spanischen Medien hatte es zuletzt geheißen, dass sich Bergvall für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden hat. Es gab aber bereits Spekulationen, nach denen sich die Katalanen den Deal schlichtweg nicht leisten können.

Außerdem habe der angekündigte Rücktritt von Coach Xavi die Karten neu gemischt. Die offene Trainerfrage könnte bei Bergvall zu einem Umdenken geführt haben.

Auch Eintracht Frankfurt galt lange als potenzieller Abnehmer für den einmaligen schwedischen Nationalspieler.

Intern sollen die Hessen zu der Einschätzung gekommen sein, dass Bergvall schon in nicht allzu ferner Zukunft 100 Millionen Euro wert sein könnte. Entsprechend hoch soll die Offerte gewesen sein, die die SGE abgegeben hat. Manche Medien schrieben von 8,5 Millionen Euro, andere gar von zehn Millionen Euro.

In der abgelaufenen Jahresliga 2023 in Schweden lief das Mittelfeld-Juwel insgesamt 25 Mal auf und erzielte dabei zwei Tore für Djurgården. Anfang Januar debütierte er zudem in der schwedischen A-Nationalmannschaft, wurde im Testspiel gegen Estland (2:1) in der zweiten Halbzeit eingewechselt.