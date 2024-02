Bericht: Guirassy weiter im Fokus des FC Bayern

IMAGO/Philippe Ruiz

Serhou Guirassy (r.) wird immer wieder beim FC Bayern gehandelt

Seit über einem Monat schon trainiert Serhou Guirassy gar nicht mehr beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart, befindet er sich doch weiterhin und aussichtsreich mit Guinea im Viertelfinale des Afrika Cups (am 2. Februar gegen DR Kongo). Trotzdem sorgt der Stürmerstar der Schwaben weiterhin für mächtig Schlagzeilen.

Es ist bislang nicht das Turnier von Serhou Guirassy. Nachdem er sich während der Afrika-Cup-Vorbereitung eine Muskelverletzung zugezogen hatte, wirkte es erst in zwei Turnierspielen seiner Guineer mit. Ein Treffer gelang dem 27-Jährigen dabei noch nicht.

Von seiner überragenden Torquote aus der laufenden Bundesliga-Saison ist Guirassy also noch weit entfernt.

Seine 17 Tore in 14 Partien haben dafür gesorgt, dass sich auch der FC Bayern ernsthaft mit dem Angreifer beschäftigt hat. Und noch immer wird der Name Serhou Guirassy an der Säbener Straße gehandelt und diskutiert, vermeldete "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern Insider".

So stehe der VfB-Torjäger weiterhin auf der Liste des FC Bayern für einen Transfer im kommenden Sommer, wenn er die Stuttgarter für die festgeschriebene Ablösesumme von 20 Millionen Euro verlassen kann.

Guirassy als "günstiges Paket" für den FC Bayern

Nach Aussage des Bayern-Experten wird Eric Maxim Choupo-Moting den Rekordmeister nach der laufenden Saison sicher verlassen, die Münchner benötigen daher einen Nachfolger als Stürmer-Backup für Harry Kane.

Guirassy sei mit seinen Qualitäten daher im kommenden Sommer ein "günstiges Paket" und werde von den Bayern-Bossen in den kommenden Wochen und Monaten intensiv beobachtet.

Laut dem Medienbericht ist es für die Stuttgarter dabei auch nicht von Bedeutung, sollte sich Guirassy nach der laufenden Saison tatsächlich zu einem direkten Konkurrenten statt in die englische Premier League verabschieden. Aus England wurde zuletzt auch vermehrtes Interesse an dem Mittelstürmer nachgesagt.

"Nach der Saison ist ihnen Wurscht, wo er hingeht. VfB hat ja immer noch Deniz Undav", meinte "Bild"-Mann Altschäffl dazu.