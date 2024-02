Hammer-Gerüchte um Mourinho-Rückkehr nach England

IMAGO/Andrea Staccioli / Insidefoto

Star-Trainer José Mourinho wurde von der Roma entlassen

Mit José Mourinho ist einer der erfolgreichsten Vereinstrainer aller Zeiten wieder auf dem Markt. "The Special One" sehnt sich angeblich nach einer Rückkehr in die Premier League. Einen ganz bestimmten Klub soll er dabei im Auge haben.

Wie die "Daily Mail" exklusiv erfahren haben will, strebt José Mourinho nach seiner Entlassung in Rom eine Rückkehr zu seinem Ex-Verein Manchester United an. Der Portugiese habe das Gefühl, dort noch eine unbeglichene Rechnung zu haben, schreibt das Blatt. Er habe es sich selbst zu einer "Mission" gemacht, den englischen Rekordmeister noch einmal zu übernehmen, heißt es.

Einen namentlich nicht genannten Freund des Star-Trainers zitiert die "Daily Mail" wie folgt: "Seine Ambition ist es, zu Manchester United zurückzukehren. Er hat das Gefühl, dort noch nicht fertig zu sein, nachdem wie es beim letzten Mal für ihn geendet ist. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, zurückzukehren."

Mou führt United zum Europapokal-Sieg

Mourinho stand bereits von Sommer 2016 bis Ende 2018 bei den Red Devils unter Vertrag. In seiner ersten Saison im Old Trafford gewann er mit dem Team die Europa League und den Liga-Pokal, landete in der Liga aber nur auf Platz sechs. In seinem zweiten Jahr blieb er zwar titellos, wurde aber immerhin Vize-Meister und schaffte es noch bis ins FA-Cup-Finale.

Seine dritte Saison bei United überstand der Coach dann nicht mehr. Nachdem er sich unter anderem mit einigen führenden Köpfen im Klub anlegte, wurde Mourinho im Dezember 2018 nach einer 1:3-Niederlage gegen den FC Liverpool entlassen.

Mourinho-Rückkehr zu ManUnited "unwahrscheinlich"

Obwohl es rund um Manchester United schon lange Gerüchte gibt, nach denen der aktuelle Trainer Erik ten Hag bald entlassen werden könnte, ist eine Mourinho-Rückkehr in diesen Tagen noch weit weg. Auch die "Daily Mail" schreibt von einem eher "unwahrscheinlichen" Szenario.

Lange auf neue Angebote warten muss "The Special One" aber wohl trotzdem nicht. Klubs aus Saudi-Arabien und Katar sollen schon bei ihm vorstellig geworden sein. Und auch beim FC Barcelona steht der Portugiese spanischen Medien zufolge auf der Liste möglicher Xavi-Nachfolger.