Zaragoza hat zwei Vorbilder beim FC Bayern

FC Bayern Muenchen

Bryan Zaragoza hat seinen vorgezogenen Wechsel zum FC Bayern begründet

Bryan Zaragoza ist vorzeitig zum FC Bayern gewechselt. Im Münchner Star-Ensemble will sich der 22-Jährige nun weiterentwickeln - und vor allem von zwei Vorbildern lernen.

Flügelstürmer Bryan Zaragoza freut sich, ab sofort beim FC Bayern mit zahlreichen Topspielern trainieren zu können. Zwar sei sein Idol "schon immer" Lionel Messi gewesen, wie er einen Tag nach seinem vorgezogenen Wechsel zum deutschen Rekordmeister bei einer ersten Presserunde erklärte.

Doch auch im Münchner Kader hat er Vorbilder: "Hier bei Bayern sind es Leroy Sané und Kingsley Coman. Ich freue mich sehr darauf, mit allen zu trainieren."

Der Spanier war am Donnerstag, wenige Stunden vor der Wechselfrist, als dritter Winter-Neuzugang beim FC Bayern präsentiert worden. Eigentlich war mit dessen Ausbildungsklub FC Granada ein Transfer im kommenden Sommer vereinbart worden. Aufgrund der schweren Verletzung von Kingsley Coman fragte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund in Spanien allerdings noch einmal nach, ob Zaragoza nicht schon ein halbes Jahr früher zur Verfügung stehen könnte.

Schon jetzt beim FC Bayern: Zaragoza erklärt Kehrtwende

Der FC Bayern leiht Zaragoza bis zum Saisonende aus, ehe die zuvor getroffene Vereinbarung greift. Medienberichten zufolge wird eine Leihgebühr von rund vier bis fünf Millionen Euro fällig. Im Sommer werden dann 13 Millionen Euro Ablöse gezahlt.

Zwar hatte der Spieler nach Bekanntwerden seines Wechsels stets betont, die Rückrunde beim spanischen Abstiegskandidaten verbringen zu wollen, um dem Klub beim Kampf um den Klassenerhalt zu helfen. Die besondere Situation beim FC Bayern habe jedoch alles schlagartig geändert, so der Neuzugang nun.

"Wir hatten geplant, dass ich im Sommer komme. Die Situation ist jetzt so wie sie ist. Die Leute müssen verstehen: Für mich ist das ein einzigartige Chance. Ich bin Granada dankbar, aber diese große Gelegenheit hierher zu kommen, konnte ich mir nicht entgehen lassen", begründete der Flügelstürmer die Kehrtwende.

Bryan Zaragoza kommt in seiner Karriere bislang auf 21 Pflichtspiele im spanischen Oberhaus, in denen er sechs Tore erzielen konnte. Beim FC Bayern unterschrieb er einen Vertrag bis 2029. In München trägt er ab sofort die Nummer 17.