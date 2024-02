BVB mosert über Heidenheim-Rasen

IMAGO/Kirchner/Jan-PhilippStrobel

Der BVB kam in Heidenheim nicht über ein 0;0 hinaus

Nach zuletzt durchaus überzeugenden Leistungen verfiel der BVB im Spiel gegen Heidenheim phasenweise wieder in alte Muster und brachte seine PS nicht auf den Rasen. Eben jener Platz hatte daran auch einen Anteil, meinten im Anschluss einige Dortmunder.

Nach dem 0:0 gegen den 1. FC Heidenheim zeigten sich die BVB-Stars und auch Trainer Edin Terzic durchaus Selbstkritisch. Am Ende habe man "natürlich zu wenig" gezeigt, sagte etwa Stürmer Niclas Füllkrug. Und auch Torhüter Alexander Meyer beklagte, dass sein Team den finalen Pass "zu selten" angebracht und insgesamt "zu unsauber" gespielt habe. "Es war kein überzeugender Auftritt", erklärte Meyer.

Was die BVB-Protagonisten zudem beklagten, waren die Verhältnisse in der Voith-Arena. "Wir hatten große Probleme mit dem Platz", sah Edin Terzic auch darin einen Grund für den überraschenden Punktverlust.

Füllkrug: "Keine Entschuldigung, aber ..."

Niclas Füllkrug stimmte seinem Trainer zu. Es solle zwar "keine Entschuldigung sein", meinte er: "Aber man hatte immer das Gefühl, dass der Ball nicht richtig liegt. Das letzte Abspiel hat daher nicht gepasst. Man hat etliche Situationen mit Ausrutschern gesehen. Das hat das Ganze auch noch erschwert."

Letztlich, da waren sich beim BVB nach den kraftraubenden 90 Minuten gegen den mutigen Aufsteiger einig, waren es die eigenen Versäumnisse, die nicht mehr möglich gemacht haben.

"Wir haben kein gutes Spiel gezeigt. Mit der Leistung, die wir heute gezeigt haben, haben wir nicht mehr verdient als diesen einen Punkt. Wir hatten zwar sehr viel Ballbesitz, gerade in der zweiten Halbzeit, aber wir konnten gar keine Durchschlagskraft und keine Wucht entwickeln", analysierte Terzic.

Meyer sah es ähnlich und sagte: "Wir sind Borussia Dortmund und das Spiel mit dem Ball ist unsere Qualität. Es stimmt, dass es noch nicht so zwingend ist. Wir haben es heute in der zweiten Halbzeit besser gemacht, aber es war noch kein überzeugender Auftritt. Am Ende ist es wichtig, dass wir die Punkte holen, aber uns ist auch klar, dass wir über 90 Minuten anders auftreten wollen."