Pep plant doppelte Transfer-Attacke auf den FC Bayern

IMAGO

Bedient sich Pep Guardiola beim FC Bayern?

Dem FC Bayern steht womöglich ein komplizierter Transfer-Sommer ins Haus. Grund sind zahlreiche Vertragsgespräche in den eigenen Reihen sowie das große Interesse europäischer Spitzenklubs an einigen Leistungsträgern. Pep Guardiola und Manchester City könnten gar doppelt in München zuschlagen.

Im Wintertransferfenster war es zumindest auf der einen Seite beim FC Bayern ruhig. Zwar verpflichtete der Rekordmeister drei neue Spieler, gleichzeitig gaben die Münchner aber keinen einzigen Profi aus der ersten Mannschaft ab.

Im Sommer 2024 könnte das ganz anderes aussehen. Hier droht dem Bundesliga-Primus der Verlust mehrerer Leistungsträger. Mindestens zwei von ihnen könnten auch einen Anruf von Pep Guardiola und Manchester City erhalten.

ManCity prüft Transfers von zwei Bayern-Stars

Wie das Portal "The Athletic" berichtet, ist allen voran Joshua Kimmich nach wie vor ein Kandidat, um den sich ManCity im kommenden Sommer bemühen will. Zwar habe Pep Guardiola stets betont, sich nicht bei seinen Ex-Klubs bedienen zu wollen. Sollte der Spieler wechseln wollen, sei dies aber nicht mehr ausgeschlossen. Auf Kimmich könnte genau das zutreffen.

Kimmich sei "ganz sicher eine Option", die der amtierende Triple-Sieger prüfe, schreibt "The Athletic", das gleichwohl von einer "schwierigen Operation" spricht, denn klar ist: Kampflos wird der FC Bayern den Nationalspieler nicht aufgeben.

Kimmich könnte aber nicht der einzige Bayern-Star sein, bei dem Manchester vorstellig wird. Dem Bericht zufolge rückt womöglich auch Jamal Musiala ins Visier des englischen Meisters. Stand heute gebe es in Manchester zwar andere Transfer-Prioritäten, sollte Musiala in München aber keinen neuen Vertrag unterschreiben, könnte City hellhörig werden, heißt es. Musialas aktueller Vertrag an der Säbener Straße ist noch zum Sommer 2026 datiert.