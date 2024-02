Barcelona-Boss vermeidet Flick-Dementi

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Zieht es Hansi Flick zum FC Barcelona?

Der FC Barcelona ist seit dem angekündigten Abschied von Cheftrainer Xavi auf der Suche nach einem Nachfolger. Auch der ehemalige Bayern- und Bundestrainer Hansi Flick zählt zum Kandidatenkreis. Klub-Boss Joan Laporta hat nun Stellung bezogen.

Ein klares Dementi, dass Hansi Flick nicht beim FC Barcelona auf der Liste steht, um ab der kommenden Saison den FC Barcelona zu trainieren, sieht anders aus. "Sie sollten Deco fragen, ich habe mit keinem Trainer gesprochen", antwortete Klub-Präsident Joan Laporta im Gespräch mit "RAC1" lediglich auf die Frage, ob er bereits Kontakt zum deutschen Coach hatte. Der Portugiese Deco ist beim FC Barcelona als Sportdirektor tätig.

Zuletzt hatte "Bild"-Reporter Christian Falk berichtet, dass der ehemalige Weltklassespieler Deco Kontakt zu Flick aufgenommen hatte.

Laporta ließ derweil durchklingen, dass "die Möglichkeiten ziemlich begrenzt" seien. Dann zeichnete er das gesuchte Profil: "Es muss ein Trainer mit einem starken Hintergrund sein und es gibt bestimmte Bedingungen, die der neue Trainer akzeptieren muss, die nicht verhandelbar sind und die wir beibehalten wollen, wie zum Beispiel unsere Jugendstruktur."

Márquez-Beförderung beim FC Barcelona "nicht ausgeschlossen"

Möglich sei, dass Barca auf eine interne Lösung setzt - und somit Rafael Márquez ab Sommer die Geschicke leitet. Der ehemalige Barcelona-Verteidiger trainiert derzeit die zweite Mannschaft der Katalanen. Zuletzt war der 44-Jährige in spanischen Medien bereits als kurzfristige Alternative gehandelt worden, sollten sich die Wege von Xavi und Barcelona schon vor dem Ablauf der Saison trennen.

Laporta verriet: "Márquez ist nicht ausgeschlossen, er hat seinen Job hier gelernt und kennt den Kader perfekt. Das ist ein Vorteil."

Pep-Rückkehr zum FC Barcelona?

Gleichwohl werden seit Xavis Ankündigung, das Traineramt im Sommer ablegen zu wollen, ganz andere Namen gehandelt. So wurde neben Hansi Flick auch der aktuelle Bundestrainer Julian Nagelsmann als Option ins Spiel gebracht, zudem soll der bei der AS Rom gefeuerte José Mourinho in den Plänen eine Rolle einnehmen.

Ein Engagement von Jürgen Klopp, der beim FC Liverpool zwar aufhört, aber vorerst ein Jahr Pause einlegen will, gilt vorerst als ausgeschlossen. In der Verlosung sollen sich derweil noch Michel (FC Girona), Imanol Alguacil (Real Sociedad), Sergio Conceicao (FC Porto) und Thiago Motta (FC Bologna) befinden.

Zu guter Letzt wäre da noch ein gewisser Pep Guardiola, der einst beim FC Barcelona große Erfolge gefeiert hatte, bei Manchester City jedoch noch bis 2025 unter Vertrag steht. Joan Laporta erklärte: "Er respektiert die Verträge. Ich spreche oft mit ihm, und er weiß, was der Verein über ihn denkt."