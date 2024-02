Bayern-Idol Müller vor Meilenstein - Kane winkt Rekord

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Müller und Harry Kane könnten für zwei Meilensteine beim FC Bayern sorgen

Thomas Müller könnte im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am heutigen Samstag (15:30 Uhr) für einen echten Meilenstein im Trikot des FC Bayern sorgen. Münchens Stürmerstar Harry Kane winkt derweil die nächste Bestmarke in seiner ersten Saison im deutschen Fußball-Oberhaus.

Die Liste der Rekorde, die Thomas Müller in seiner Karriere eingestellt hat, ist lang. Mit insgesamt 33 Titeln - 32 davon im Trikot des FC Bayern - ist der Weltmeister von 2014 schon jetzt der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Auch seine 32 Titel mit den Münchnern sowie zwölf Deutsche Meisterschaften sind Bestmarken.

Im Bundesliga-Duell gegen Borussia Mönchengladbach könnte der 34-Jährige für den nächsten Meilenstein sorgen. Sollte Bayern-Trainer Thomas Tuchel ihn einsetzen und der FC Bayern einen Heimsieg feiern, würde Müller in seinem 690. Pflichtspiel für die Münchner die Schallmauer von 500 Pflichtspielsiegen knacken.

Ob es so kommt, bleibt abzuwarten. Beim knappen 3:2-Sieg beim FC Augsburg vor einer Woche war Müller erst in der 88. Minute in die Partie gekommen - und verschuldete kurz darauf sogar einen Elfmeter, den FCA-Stürmer Elvedin Demirovic in der Nachspielzeit zum 2:3-Endstand verwandelte.

FC Bayern: Müller mit Kampfansage zu Meilenstein?

Unter der Woche meldete sich Müller mit einer Kampfansage zurück. "Auch wenn wir nicht immer brillieren, schätze ich an unseren aktuellen Auftritten, dass wir trotz Verletzungsmisere weiter unser Ding machen. Wir sind als Mannschaft in dieser Hinsicht gereift, auch mit erzwungenen Umstellungen Punkte zu holen", schrieb der Offensivroutinier in seinem monatlichen Mail-Newsletter.

Bayern-Stürmerstar Harry Kane steht derweil dicht vor seinem nächsten Rekord im Bayern-Trikot. Sollte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft gegen Gladbach treffen, würde er mit Luca Toni gleichziehen.

Der italienische Weltmeister von 2006 hatte seine Debütsaison im Bayern-Trikot 2007/08 mit 24 Toren als Torschützenkönig der Bundesliga abgeschlossen - und damit so viele Treffer wie kein anderer Spieler vor ihm im ersten Jahr an der Säbener Straße erzielt.

Kane könnte diese Marke bereits am heutigen 20. Spieltag einstellen - oder sogar übertreffen.