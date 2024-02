Wirtz für "Tor des Jahres" geehrt

AFP/SID/INA FASSBENDER

Wirtz ließ die halbe Freiburger Hintermannschaft stehen

Körpertäuschungen und Haken auf engstem Raum, dann trocken vollstreckt: Der sehenswerte Solotreffer von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) vom 29. Oktober aus dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (2:1) ist das "Tor des Jahres 2023".

Bei der traditionsreichen Abstimmung der ARD-Sportschau entfielen auf Wirtz' Treffer 26,78 Prozent der Stimmen. Mit 20 Jahren ist er der jüngste Torschütze des Jahres, die Auszeichnung wird seit 1971 vergeben.

Zweiter wurde Radouane Chaanoune (Fortuna Düsseldorf/16,84 Prozent), der im Juni im Spiel der Amputierten-Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz 05 per Fallrückzieher erfolgreich war. Rang drei belegte Maximilian Putz (DJK Vilzing/10,53), der Torhüter war im Juli in der Regionalliga Bayern gegen den 1. FC Nürnberg II per Abschlag erfolgreich.

370.000 Zuschauer und User der Sportschau hatten sich am Voting beteiligt, zum achten Mal wurde ein Tor nach Alleingang zum schönsten Treffer des Jahres gekürt.