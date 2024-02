Rätselraten um Mbappé endgültig beendet?

IMAGO/ Matthieu Mirville

Einem Medienbericht zufolge soll der Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid im Sommer feststehen

Das ewige Rätselraten um die Zukunft von Superstar Kylian Mbappé hat angeblich ein Ende gefunden. Der 25-jährige Franzose wird Paris Saint-Germain nach Ablauf seines Vertrages Ende Juni 2024 verlassen und sich Real Madrid anschließen. Das berichtet "Le Parisien".

Das hartnäckige Werben von Real Madrid um PSG-Goalgetter Kylian Mbappé soll sich einem Medienbericht zufolge endgültig ausgezahlt haben. Der französischen Zeitung "Le Parisien" zufolge wird der Deal im Sommer über die Bühne gehen. Eine Quelle nennt der Artikel allerdings nicht.

"Für viele wird das Unausweichliche eintreten", heißt es. Für Mbappé bestünden "keine Zweifel mehr", dass er sich dem "größten Verein der Welt" anschließen werde. Die beteiligten Klubs sollen allerdings noch nicht informiert worden sein.

Am späten Samstagabend bestätigte "ESPN" die Gerüchte. Grundlage seien ebenfalls nicht näher genannte Quellen. Es werde erwartet, dass der französische Nationalspieler seine Entscheidung in der kommenden Woche auch offiziell bestätigt.

So sehr prägt(e) Mbappé PSG

Der Vertrag des Top-Stürmers bei PSG endet im kommenden Sommer, immer wieder war deshalb über die sportliche Zukunft des Vize-Weltmeisters spekuliert worden. Offiziell geäußert hat sich Mbappé bislang nicht. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi hatte zuletzt gesagt: "Natürlich möchte ich, dass Kylian bleibt. Für mich ist er der beste Spieler der Welt, und für mich ist Paris der beste Verein für Kylian."

Worte, die durch eine eindrucksvolle Statistik untermauert werden. In bislang 288 Pflichtspielen für die Pariser erzielte Mbappé 241 Tore und bereitete 105 weitere Treffer vor.

Eine Ausbeute, die man sich auch in Madrid vom Edeltechniker erhoffen dürfte. Dafür soll man auch zu Zugeständnissen bereit sein. Neben einem fürstlichen Salär und sicher auch einem üppigen Handgeld soll Mbappé die Erlaubnis, mit Frankreich an den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 teilnehmen zu dürfen als Voraussetzung für seine Zustimmung gemacht haben.