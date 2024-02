Pavlovic erhält "dickes Kompliment" beim FC Bayern

IMAGO

Aleksandar Pavlovic überzeugt beim FC Bayern

Aleksandar Pavlovic hat seine Chance beim FC Bayern genutzt. Beim jüngsten Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach trug sich der Youngster erneut selbst in die Torschützenliste ein und erhielt anschließend ein großes Lob von Cheftrainer Thomas Tuchel.

In Abwesenheit von Joshua Kimmich (Schulterverletzung) und Konrad Laimer (Wadenverletzung) kam Aleksandar Pavlovic am Samstagnachmittag zu seinem zweiten Startelfeinsatz in Serie für den FC Bayern. Im Duell mit Borussia Mönchengladbach (3:1) traf der 19-Jährige wie schon zuvor gegen den FC Augsburg (3:2) selbst.

"Es ist fantastisch, das Tor zu schießen", kommentierte Pavlovic: "Noch dazu hier in unserem Stadion vor unseren Fans. Es war auch ein wichtiger Treffer zum 1:1."

Der defensive Mittelfeldmann erhielt für seine starke Leistung die sport.de-Note 1,5. Cheftrainer Thomas Tuchel war ebenfalls voll des Lobes. "Aleks spielt sehr selbstbewusst. Er spielt, wie er trainiert. Er ist ein feiner Fußballer. Er hat zwei sehr wichtige Tore gemacht. Ein dickes Kompliment an ihn", schwärmte der 50-Jährige.

"Aleks muss sein Ding machen", forderte Teamkollege Thomas Müller: "Er ist ein Fußballer, er macht sich Gott sei Dank keinen großen Kopf. Er arbeitet, er ist sehr laufstark, er ist fleißig."

Pavlovic "etabliert" sich beim FC Bayern

Der FC Bayern hatte in der abgelaufenen Transferperiode auf die Verpflichtung eines Sechsers verzichtet. "Ein dünnerer Kader bringt auch mehr Möglichkeiten für Talente. Aleks etabliert sich", analysierte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen.

Pavlovic stammt aus der Nachwuchsabteilung des FC Bayern. Der Youngster hatte beim deutschen Rekordmeister bereits im Verlauf der Hinrunde Spielzeit gesammelt. Nun drängt sich Pavlovic vor den "Wochen der Wahrheit" weiter auf.

Der FC Bayern reist am kommenden Samstag (18:30 Uhr) zum Bundesliga-Topspiel nach Leverkusen. Im Anschluss wartet Lazio Rom (14. Februar) im Achtelfinale der Champions League.