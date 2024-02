Bericht: Bayern-Star sagt dem FC Barcelona ab

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané (l.) bleibt wahrscheinlich beim FC Bayern

Der FC Barcelona soll Leroy Sané vom FC Bayern auf der Transferliste stehen haben. Dem spanischen Meister droht allerdings eine Absage des Nationalspielers.

Laut der spanischen "Sport" hat sich Sané nämlich gegen einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden. Stattdessen bahnt sich offenbar eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern an.

Sané hatte zuletzt bei einem Fanclub-Treffen erklärt, dass die Gespräche über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit "auf einem sehr, sehr guten Weg" seien.

"Ich bin vom Grunde her immer ein Optimist, so also auch hier", reagierte Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen daraufhin gegenüber dem "Münchner Merkur/tz" auf den Poker mit dem Flügelspieler.

Sané besitzt beim FC Bayern noch ein Arbeitspapier bis 2025. Der DFB-Kicker habe mit seinen Andeutungen zum Verhandlungsstand "ja schon alles gesagt", verwies Dreesen auf die Aussagen beim besagten Fanclub-Treffen. "Leroy ist ein wichtiger Teil der Mannschaft und fühlt sich wohl in München. Und wir fühlen uns wohl mit ihm", so der CEO des FC Bayern weiter.

FC Bayern: Leroy Sané weckt Begehrlichkeiten

Die spanische "Sport" nennt mit dem FC Liverpool und FC Chelsea zwei weitere Topklubs, die Sanés Situation in den vergangenen Monaten ganz genau beobachtet haben sollen. Transfer-Reporter Ekrem Konur zählt darüber hinaus noch den FC Arsenal sowie Manchester United als angebliche Interessenten auf.

Sané gehört in der laufenden Saison zu den gefährlichsten Offensivspielern beim FC Bayern. "Er hat viele hervorragende Spiele in der Saison gemacht", kommentierte Dreesen die Leistungen gegenüber dem "Münchner Merkur/tz": "Wir hoffen, dass es so weitergeht – und dass es mit ihm weitergeht."

Sané war 2020 von Manchester City an die Säbener Straße gewechselt. Die Ablösesumme soll sich damals auf rund 49 Millionen Euro belaufen haben.